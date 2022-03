znanstvenice, spisateljice, političarke, glumice, sportašice, umjetnice, humanitarke

djecu i mlade

Odjelu za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i ograncima Knjižnice

Fantastično sjajne žene koje su promijenile svijet

Kate Pankhurst

Ikone – Neustrašive žene koje su promijenile Hrvatsku

Rosie Kugli

Rachel Ignotofsky

Žene u znanosti – 50 neustrašivih predvodnica koje su promijenile svijet

Mali ljudi, veliki snovi – Maria Montessori

Raquel Martin

20 iznimnih djevojčica koje su promijenile svijet

Rosalbe Troiano

Tekst: Suzana Biglbauer, dipl. knjižničarka

Nevjerojatneslijedile su svoja srca i vjerujući u sebe, svojim talentima i velikim trudom pridonijele su svijetu u kojem živimo danas. Predstavljamo vam neke naslove zadostupne za posudbu naknjiga je prepuna zadivljujućih žena koje su postigle nevjerojatne stvari slijedeći svoja srca, talente i snove. Usudile su se biti drugačije. Poletite nebom s istraživačicom Ameliom Earhart, borite se za ženska prava s Emmeline Pankhurst te pokrenite modnu revoluciju s Coco Chanel. Krenite na fantastično putovanje uz ove nevjerojatne žene: Jane Austen, Gertrude Ederle, Fridu Kahlo, Mary Anning, Marie Curie, Mary Seacole, Coco Chanel, Ameliu Earhart, Sacagaweu, Emmeline Pankhurst, agenticu Fifi, Rosu Parks i Anne Frank. Budite odvažni, domišljati i uporni poput njih. Vjerujte u sebe i pripremite se za vlastitu pustolovinu. Prekrasne ilustracije i zanimljive činjenice savršena su inspiracija i uvod u predstavljanje samo nekoliko sjajnih žena koje su pomogle oblikovati svijet u kojem živimo., u kojoj nas autoricaupoznaje s neustrašivim hrvatskim ženama portreti su 50 žena pionirki u svojim zanimanjima, ženâ koje su se prve odvažile krenuti za svojim snovima i napustiti tradicionalnu ulogu koja im je bila namijenjena, pritom ostavivši velik trag. One su istinske dive, one su nadahnuće i primjer kako vjerovati u sebe. Zašto je Alma Prica odlučila postati dramska umjetnica, što znanstveno istraživanje znači za molekularnu biologinju Ivu Tolić, s koliko je godina Janica Kostelić prvi put stala na skije, postoji li recept za uspješnu spisateljicu kao što je Julijana Matanović? Inspirativne životne priče o profesionalnim uspjesima hrvatskih liječnica, znanstvenica, umjetnica i sportašica ilustriralo je devetnaest uspješnih hrvatskih ilustratorica. Knjiga je namijenjena djeci starije školske dobi.u svojoj uspješnici pod nazivom, naglašava doprinos pedeset zapaženih žena na područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), od antičkog pa sve do suvremenog doba. Knjiga predstavlja profesionalne putove i znanstvena otkrića predvodnica iz različitih znanstvenih područja kao što su fizičarka i kemičarka Marie Curie, matematičarke Emmy Noether, Rosalind Franklin koja je otkrila dvostruku zavojnicu u strukturi DNK, genetičarka Barbara McClintock koja se na Sveučilištu u Missouriju pojavila u hlačama, što je bilo ravno skandalu, Grace Hopper kreatorica modernog programiranja, primatologinja Jane Goodall, Katherine Johnson, afroamerička fizičarka i matematičarka koja je 1969. izračunala putanju Apollo 11 misije na Mjesec... Osim što sadrži infografike o relevantnim temama uz knjigu izlazi i dnevnik (za buduće) znanstvenice Volim znanost koji sadržava kreativne poticaje, inspirira djecu (i odrasle) svih dobnih skupina da ispune stranice idejama i velikim snovima za budućnost. U dnevniku se na stranicama za vođenje bilješki nalaze inspirativni citati značajnih žena koje su postigle uspjeh u polju znanosti, tehnologije, matematike i inženjerstva (STEM), kao što je onaj Jane Goodall: „Vlastite mogućnosti možemo ostvariti samo ako nam naš bistar um i srce rade zajedno.Knjižicunapisala je ilustrirala. Dio je popularnog svjetskog serijala Mali ljudi, veliki snovi koji je prodan u više od četiri milijuna primjeraka širom svijeta. U njemu mali i veliki čitatelji mogu upoznati živote slavnih osoba koje su ostvarile nevjerojatna postignuća. Jedna od znanstvenica koja je od najranije dobi rušila društvene norme bila je Maria Montessori, talijanska liječnica i znanstvenica, filozofkinja i feministica, poznata kao začetnica pedagoške metode Montessori. U vrijeme njezina školovanja smatralo se da djevojke ne bi trebale studirati prirodne znanosti. To je nije spriječilo da uči matematiku i prirodne znanosti u školi za dječake. Kao odrasla žena, postala je prva liječnica u svojoj zemlji, specijalizirala se za skrb o djeci. Dokazala je da žene mogu postati vrsne liječnice, što je u ono vrijeme bila revolucionarna ideja. Poslije je postigla važna otkrića koja su potpuno promijenila tijekove tradicionalnog obrazovanja te otvorila škole Montessori širom svijeta. Na kraju ove inspirativne priče o životu revolucionarne liječnice pronaći ćete životopis s obiljem fotografija i podataka., autoricezbirka je kratkih biografskih priča za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Naslov obuhvaća dvadeset životopisa značajnih umjetnica, sportašica, istraživačica, ikona stila, izumiteljica i znanstvenica, književnica te aktivistica koje su ostvarile svoje snove i postale svjetski poznate kao primjerice balerina Ana Pavlova, spisateljica Agatha Christie ili astronautkinja Valentina Terješkova koja je prva žena koja je odletjela u svemir. Njihove priče čitajte bez žurbe i pomno razmišljajte o njima otkrivajući tajnu njihova uspjeha. Postale su iznimne osluškujući sebe, nošene strašću i ulažući puno vremena i truda da ostvare postavljene ciljeve. Bibliografija naslova na kraju knjige čini vrijedni dodatak izdanju.