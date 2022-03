ruska agresija

Posljednja dva tjedna koliko trajena, brojne ukrajinske obiteljisu svoje domove. Dio njih je stigao i na područje naše županije, prema podacimana područjuregistrirano je do jutrosiz Ukrajine. U smještaju koji je osiguraotrenutno se nalaze, dok su ostale osobe smještene kod prijatelja ili obitelji.S ciljem štodugotrajne integracije djece i odraslih osoba koje dolaze na područje istoka Hrvatske Osječko-baranjska županija i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu pripremili su Akcijski plan pomoći osobama u izbjeglištvu s područja pogođenim ratom „“.– istaknuo je, načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije.Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije operativno je tijelo ustrojeno za koordinaciju svih relevantnih službi u kriznim situacijama, no ideja za kreiranjemnastala je iz potrebe da se jasno ustroji dugoročni plan s okosnicom cjelokupne integracije djece i odraslih u svim aspektima života zajednice, koji će započeti pružanjem psihosocijalne pomoći.Stoga je Osječko-baranjska županija u suradnji spristupila izradi, kojim su utvrđeni prvi koraci za osiguravanje pravovremenog odgovora na potrebe djece, mladih, obitelji i svih ostalih osoba u izbjeglištvu, a koji se nalaze na području Osječko-baranjske županije.Ključan aspekt provedbe Akcijskog plana je Odluka Vlade RH o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj zaiz Ukrajine, prema kojoj se tim osobama osigurava pristup svim pravima koja proizlaze iz tog statusa, a to su pravo na boravak i iskaznicu, pravo na osnovna sredstva za život i smještaj te na zdravstvenu zaštitu, pravo na osnovno i srednje obrazovanje, kao i pravo na informacije o pravima i obvezama, pravo na rad, spajanje obitelji i slobodu vjeroispovijesti.Akcijskim planom obuhvaćene su sve službe koje mogu pomoći u ostvarenju tog, a djelovati će koordinirano prilikom pružanja psihosocijalne pomoći i savjetovanja od strane formiranog tima stručnjaka i volontera, pružanja besplatne pravne pomoći vezano uz statusna i druga prava, pomoći pri ostvarivanju zdravstvene zaštite te prava na socijalne usluge.U tijeku je priprema materijala nas važnim informacijama za djecu i adolescente, organizacija psihoedukativnih, kulturnih, sportskih i kreativnih radionica za djecu i mlade. Cilj je postići postupnu integracija u zajednicu kroz organizirane tečajeve hrvatskog jezika, informiranje o načinima traženja zaposlenja i mogućnostima prekvalifikacije, pomoć pri uključivanju djece u predškolski i školski sustav te senzibilizaciju zajednice i poticanje svijesti građana Županije o potrebama osoba u statusu izbjeglice.U provedbu Akcijskog plana bit će uključeni upravni odjeli. Grad Osijek stavio je na raspolaganje Stožeru Civilne zaštiteu kojoj je smješten Prihvatni centar te druge objekte potrebne za provedbu Akcijskog plana.– rekao je, načelnik Stožera Civilne zaštite Grada Osijeka.Zbog višegodišnjeg stručnog iskustva u kriznim situacijama, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu idealan je partner na ovom projektu. S iskustvom rada u kriznim situacijama s djecom i obiteljima utijekom migrantske krize 2015.godine, partner su s već postavljenom infrastrukturom i stručnjacima koji su senzibilizirani i educirani za rad s ovim najosjetljivijim skupinama društva. U svoj rad uključiti će i nadležne institucije i stručnjake, kao i udruge građana.– rekao je, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i naglasio kako je cilj da djeca i njihove roditelji što prije uđu u rutinu života na našem području jer rutina u kriznim situacijama znači sigurnost.Obitelji koje dolaze na područje Osječko-baranjske županije iskazuju želju za. Stoga će se i Osječko-baranjska županija u suradnji s gradovima i općinama staviti na raspolaganje utrajnijeg smještaja kao i u pronalasku posla u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje. Također se javljaju brojne tvrtke i pojedinci koji su voljni financijski pomoći stambeno zbrinjavanje obitelji, poput NK Osijeka koji je osigurao najamninu za sedmeročlanu obitelj te Saponije koja je osigurala logističko-distributivni centar.Zbog sve češćih upita iz susjednih zemalja gdje se unalaze brojne ukrajinske obitelji kao i one obitelji koje tek žele izbjeći iz ratom zahvaćenog područja, oformljena je i Internet stranica koja će na hrvatskom, engleskom i ukrajinskom jeziku pružiti sve informacije vezane uz dolazak i zbrinjavanje na području Osječko-baranjske županije. Dodatne informacije mogu se zatražiti i na mail