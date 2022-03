Bijelo-plavi

U dosta dobrom smo stanju, bez obzira što u Zagrebu nismo ostvarili rezultat koji smo željeli. Regeneracija je bila dobro, zadnja dva dana smo radili na pripremi utakmice s Rijekom. Neće biti Brleka i Malenice koji imaju povišenu temperaturu pa ih nećemo voditi na put, isto je i s Bartolecom i Ercegom, dok Nejašmić možda bude putovao da bude s momčadi jer smatram da nam i sama njegova prisutnost može pomoći u ovoj vrlo bitnoj utakmici za nas

Nenad Bjelica

Veliki ulog



Do ovog dijela sezone može se reći da je ovo vrlo bitna utakmica, ali nadamo se da će one koje su ispred nas biti još važnije. Znamo ulog utakmice, želimo proći dalje, izboriti finale, a mislim da smo u utakmicama protiv najjačih hrvatskih momčadi pokazali da se možemo sa svima nositi. Nadam se da ćemo to pokazati i u Rijeci i izboriti toliko željeno finale.



Komplimenti Tomiću

pozitivan skor,

Gorana Tomića

Vidjet ćemo za što će se opredijeliti moj kolega Tomić, u proljetnom dijelu sezone su dosta mijenjali sustav i ne znamo kako će igrati, to ćemo vidjeti kada dobijemo zapisnik. Važno je istaknuti da je Rijeka u jako dobroj formi, suvereno su u zadnjoj utakmici pobijedili Slaven Belupo, prije toga ostvarili veliku pobjedu i stvarno čestitam na tim rezultatima kolegi Tomiću koji je jedan od najboljih, ako ne i najbolji trener u HNL-u. Mi vjerujemo u sebe, da imamo kvalitetu za proći dalje, da smo bolji od Rijeke, a statistike koje su bile jučer više ne vrijede. Fokusirat ćemo se na tih 90 minuta i napraviti sve da izađemo kao pobjednici

Igrati za trofej

Marin Leovac

osvajao trofeje

Nakon Lokomotive nismo bili zadovoljni rezultatom, ali tu smo utakmicu ostavili iza sebe, sada je sav fokus na Rijeci, dobro smo se pripremili za tu utakmicu jer znamo što nam nosi i koliki je ulog, ali bit ćemo spremni, istaknuo je Leovac koji se kratko osvrnuo i na svoju riječku epizodu.

U Rijeci sam proveo uspješan period, ali to je prošlost, ne možeš živjeti na staroj slavi. Sada sam u Osijeku, pred nama je mogućnost plasmana u finale, doći u priliku igrati za trofej i to nam je cilj.

na Rujevici. Na mjestu koje je prije dvije godine donijelo veliku tugu,sada će tražiti put u svoj treći finale ovog natjecanja., rekao jeu najavi utakmice.S obzirom na ulog, sraz na Rujevici je jedna je od najznačajnijih utakmica ovog dijela sezone.Bijelo-plavi ove sezone imajuRiječani su s druge strane prije godinu dana slavili u četvrtfinalu Kupa u Gradskom vrtu, a Nenad Bjelica je pun hvale za svog kolegu na suparničkoj klupi, poručio je Bjelica.Važan adut Osijeka bit će, nekadašnji igrač Rijeke, ali i figura koja je kroz karijeru naučila igrati utakmice poput ove na Rujevici. Leovac jeu svim klubovima u kojima je igrao pa sada isto želi ostvariti i u bijelo-plavom dresu.