18. kola Prve hrvatske rukometne lige Sjever

Daga Kovačevića

izgubili

drugi poraz

SD Žeravinec

Tomislav Babić

Zrno

Jurić i Radović

neće biti lako gostovanje

tri gola

Marija Goluže

Repušić i Radović najučinkovitiji, slijedi ogled s momčadi Dugog Sela

Lovre Maleca

Babić i Repušić

Josip Repušić

Fran Čurić

Daga Kovačevića

preokrenuti rezultat

Leon i Doroteo Lukačec

Teo Glumac

32:29

Josip Repušić i Matej Radović

Mario Goluža i Tomislav Babić

prekinut je fantastičan niz

Tekst i foto: RK Osijek

U sklopu, izabranicisu u gostima kod MRK Ivanića s 32:29 i tako upisali tekove sezone. No, unatoč takvom rezultatu, ostaju vodeća momčad prvenstva.Prvi ogled ovog kola domaćini su najavljivali kao veliku utakmicu, a na tribinamaskupilo se 200-njak ljudi koji su došli pogledati ovaj zanimljiv dvoboj. Utakmicu je otvoriopogotkom za početno vodstvo Osijeka, a domaćini su odmah izjednačili preko Zajeca. U sljedećoj minutirealizira sedmerac, a onda rukometaši Ivanića preokreću rezultat u svoju korist i u petoj minuti vode 4:2.Osječani odmah reagiraju paravnaju rezultat. Već u ranoj fazi utakmice bilo je potvrđeno da kod IvanićaOd 12. minute domaći igrači postižuzaredom i dolaze u tada najveću prednost na utakmici – 10:5. Osječani pokušavaju sustići razliku pa desetak minuta kasnije, nakon dva uzastopna pogotka, smanjuju na 13:10. Do kraja prvog dijela susreta rukometaši Osijeka odigrali su malo čvršće u obrani, a malo efikasnije u napadu pa se na pauzu otišlo s nešto manjom razlikom – 17:15.Drugo poluvrijeme otvaraju odvažni domaćini koji prekopovećavaju svoju prednost. Ipak, ekipa Osijeka odmah odgovara –upisuju se u strijelce i smanjuju na samo 19:18. U 38. minuti ponovno zabija, a onda ičijim pogotkom Osijek izjednačuje na 21:21.Činilo se da će igračimožda moćiu svoju korist, no tandem, ponajbolji strijelci lige, a onda ipotrudili su se da se to ne dogodi i povisili na 26:22. Trudili su se Osječani do posljednjeg sučevog zvižduka, no naposljetku su poraženi sU našim redovima najefikasniji su bilikoji su se po šest puta upisali u strijelce.postigli su pak četiri pogotka na utakmici.Ovim porazomod deset utakmica bez poraza u prvenstvu. Podsjetimo, Osječani su zadnji put poraženi krajem listopada kada su u infarktnoj završnici izgubili od Požege s 27:28.No, unatoč ovom porazu, momčad trenera Kovačevića ostaje na samom čelu ligaške ljestvice s 30 bodova.Naši rukometaši odmah se okreću novim obvezama i pripremama za sljedeće kolo. Tako će idući vikend na domaćem parketu ugostiti MRK Dugo Selo, ekipu koja je sjajno otvorila drugi dio sezone i upisala četiri značajne pobjede.