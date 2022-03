Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije

Tekst i foto: OBZ.hr

kontinuirano koordinira sve aktivnosti vezane uz prihvatkoji dolaze na područje istoka Hrvatske. Od 27. veljače do danas,u Osijeku registrirao je, koje su većim dijelom smještene na području Osječko-baranjske županije. Trenutno su u smještajnim objektima koji organizira Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije– naglasio je, načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije.Visoka trauma koju izazivajuzahtjeva poseban pristup prema osobama koje dolaze iz ratom zahvaćenog područja, stoga Osječko-baranjska županija u suradnji sčiji stručnjaci imaju višegodišnje iskustvo rada u kriznim situacijama i Crvenim križem organizira pružanje. Tako je jučer u poslijepodnevnim satima u Prihvatnom centru Jug upriličen susret svih ukrajinskih izbjeglica kako bi se upoznali i povezali, a za najmlađe je organizirana dječja igraonica i radionica. Predstavnici Stožera tom su prilikom upoznali roditelje s mogućnošću integracije djece u, a prema preporuci struke tijekom ovog tjedna bit će organizirana iza djecu i roditelje iz Ukrajine kao priprema za daljnju integraciju u obrazovni sustav.O senzibilitetu naših sugrađana s ukrajinskim izbjeglicama govori podatak da se sve češće javljajus željom za donacijama. Crveni križ Osječko-baranjske županije ovih bi dana trebao dobiti uputu o potrebama kako bi se pomoć ciljano prikupljala, a o tome će uskoro izvijestiti javnost. Osječkameđu prvima je ponudila pomoć i to u vidu prijeko potrebnoggdje će sei dalje transferirati prema potrebama. Riječ je o velikom skladišnom prostoru, ali i o donaciji njihovih proizvoda.– rekla je, predsjednica Uprave Saponije.Tijekom idućih nekoliko dana, Stožer će objaviti lokacije za prikupljanje donacija kao i potrepštine koje će građani. Također će i predstaviti model integracije djece i odraslih pristiglih na područje naše županije u obrazovni i radni sustav. Do danas, prema informacijama kojima raspolažemo dvoje je djece već krenulo na nastavu u osnovnu školu na području grada Osijeka.