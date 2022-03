Zdrav roditelj – zdravo dijete

Dosadašnje radionice bile su odlične, puno zadovoljnih povratnih informacije te stečena vrlo korisna znanja koja su primjenjiva tijekom svih trudničkih mjeseci. Definitivno bih preporučio svim trudnicama da participiraju u radionici jer će im to znanje i iskustvo bit od koristiti tijekom svih trudničkih mjeseci.

Rekreacijske radionice u sklopu projekta „“ koje provodi, ponovo su u. Izvrsna je ovo prilika svim trudnicama da se okušaju uu kojoj razvijaju osnovnu snagu i fleksibilnost tijela tijekom trudničkih mjeseci.Zahvaljujući podršci, krajem mjeseca ožujka u(Ul. Kralja Zvonimira 5, Osijek) bit će organiziranakoje do sada nisu sudjelovale u na ovakvim radionicama.Cilj radionice je umjerenom tjelesnom aktivnošću zadržavati i razvijati osnovnu fleksibilnost tijela koja će svim polaznicama uvelike pomoći održati za vrijeme trudnoće i vratiti nakon porođaja zdravu tjelesnu formu.“, istaknuo je, trener GD Osijek – Žita.Radionica će se održati ugodine (Sokol Centar Osijek) i to u terminu. Broj mjesta po terminima jezato pozivamo sve zainteresirane trudnice, koje do sada nisu sudjelovale na, da se čim ranije prijave za sudjelovanje.Prijava se vrši online putem poveznice:Prijave na buduće aktivnosti moguće je napraviti kontaktom na broj(Viber, WhatsApp, SMS) ili na email:Više informacija o projektu dostupno je na: