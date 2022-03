od 4. do 6. ožujka

Policijske uprave osječko-baranjske

52 vozača

3 biciklista

298 prekršaja

166 prekršaja

19 nekorištenje

24 nepropisno

2 upravljanje

5 upravljanje

7 upravljanje

1 odbijanje

74 ostala prekršaja

Velimirovcu

34-godišnjakinja

2,23 grama

Đakovu

53-godišnjak

1,87 grama

Đakovu

24-godišnjak

1,14 grama

Osijeku

40-godišnjak

2,44 grama

Donjeg Miholjca i Ivanova

46-godišnjak

odbio

Šećerani

24-godišnjak

1,49 grama

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U vremenu, na područjuu prometu su zaustavljenaosobnih automobila ikoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Tijekom vikenda, policijski službenici su osim alkohola evidentiraliod kojihprekoračenja brzine kretanja,sigurnosnog pojasa,korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,prije stjecanja prava na upravljanje,pod zabranom,neregistriranim vozilom,ispitivanja na prisutnost droga u organizmu iNajveća prisutnost alkohola evidentirana je 6. ožujka, oko 00,20 sati, u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil kojim je upravljala. Vozačica je upravljala osobnim automobilom za vrijeme dok joj je ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Alkotestiranjem joj je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićena sukladno Prekršajnom zakonu i privremeno joj je oduzeto vozilo s kojim je upravljala do odluke suda. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 40 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 5. ožujka, u 00,20 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljao. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U 00,30 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljao. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.U nedjelju, 6. ožujka, oko 19,20 sati, u, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,uslijed nepropisne vožnje unazad udario je u parkirano vozilo. Alkotestiranjem mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U 21 sat, na županijskoj cesti broj 4032, između, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil kojim je upravljaoza vrijeme dok mu je ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Vozač sepodvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 40 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U 21,30 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil kojim je upravljaoza vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 35 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 10 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.