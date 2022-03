sportskoj dvorani O.Š. „Grabrik“

U subotu, 05. ožujka 2022. uu Karlovcu, održano jena kojem je nastupiloiz 32 klubova. Organizator turnira bio je, a domaćin turnira bio jeNa natjecanju je nastupio is pet natjecatelja,u kategoriji -57 kg,u kategoriji -67 kg,u kategoriji -68 kg iu kategoriji +87kg. Treba napomenuti da je ovo svima prvi turnir nakon skoro dvije godine, a da je jedino Laura Zahirović do sada imala seniorske borbe, dok su se ostali zadnji put borili u kadetima ili u prvoj godini juniora te su zbog virusa covid-19 bili na prinudnoj pauzi.Prvi na tatami izlazi mladikoji se u borbi za medalju bori siz St Kwana (Split), sudionikom europskog juniorskog prvenstva u studenom 2021. U prve dvije runde borba je bila dosta, dok u trećoj rundi iskusniji Daniel nosis rezultatom 11:6.Druga na borilište izlazikoja se prvom kolu bori siz Jastreba i una kraju 15 sekundi prije kraja ipakrezultatom 5:2 (treba napomenuti da pogodak u glavu nosi 3 boda!) Treći na tatami izlazikoji u svom seniorskom debiju odrađuje za medalju koja je do kraja bila izjednačena i nakon tri runde završila 11:11 te se pristupilo četvrtoj rundi na zlatni bod koja također završava neriješeno 0:0 te se tada gledalo tko je napravio viši „hit level“ tj. snagu udarca koju je kompjuter zabilježio, a da nije donijela bod. Na žalost po osječkog borca viši „hit level“ ovaj put imao je njegov protivnik. Sljedeća na tatami izlazikoja u borbi za medaljupredstavnicu karlovačkog „Banija Pandas“-arezultatom 8:4 u kojoj obnavlja povredu lakta zadobivenu na jednom od treninga od prije tjedan dana te na žalost biva prisiljenaiz splitskog „Energy“-ja i mora se zadovoljiti. Zadnja na tatami izlazi mladakoja u borbi za medalju gubi od predstavnice zagrebačkog „Ion“-asa 12:0.Članovi i predstavnici taekwondo kluba „Osijek“ mogu biti zadovoljni nastupom na seniorskom prvenstvu Hrvatske s osvojenom brončanom medaljom, nakon dvije godine pauze od borbi i gotovo godinu dana netreniranja u dvorani.