Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

, na blagajnamapočet će zaštićenaza utakmicuna rasporedu una stadionu Gradski vrt. Radno vrijeme blagajni Zapad je svaki dan od 12 do 18 sati.Periodza utakmicu protiv NK Gorica odnosi se na svekoji su imali kupljenu ulaznicu za utakmicu protiv GNK Dinamo (nije potrebno fizički imati ulaznicu s utakmice već se može provjeriti kroz sustav). Zaštićeni period prodaje traje do srijede 10. ožujka kada kreće slobodna prodaja ulaznica za sve zainteresirane.Sukladno novim epidemiološkim mjerama kojim jebroja gledatelja dostupan je puni kapacitet tribine Zapad (otvorena će biti i donja i gornja tribina) a cijena iznosi, odnosnoza djecu do 15 godina u pratnji roditelja (isključivo za tribinu Zapad), odnosno za Ložu po cijeni odi VIP po cijeni odVlasnici godišnjih i polugodišnjih ulaznica za tribinu Istok, koja će sukladno odluci disciplinskog suca HNS-ana utakmici protiv Gorice biti, svoja zamjenska mjesta imat će na tribini Zapad gore na koju će ući s godišnjom/polugodišnjom ulaznicom s kojom su ulazili na tribinu Istok.