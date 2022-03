Međunarodni dvoranski atletski miting „Memorijal Josip Gašparac“

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Najava:

Protekle je srijede (2.3.2022. g.), pred brojnom publikom dvorane Gradski vrt, održan peti po reduVelik interes domaćih, ali i inozemnih natjecatelja i natjecateljica, među kojima su se našli neki od najboljih europskih, pa i svjetskih skakača s motkom, rezultiralo je odlukom organizatora,, da se natjecanje održi u dva dana.Svečano otvorenje Memorijala, popraćeno vrhunskom produkcijom te pratnjom, donosi adrenalinsku borbu najboljih europskih i svjetskih predstavnika skoka s motkom u elitnoj muškoj A skupini, a najviše simpatija publike prikupio je osječki predstavnik i dvostruki Olimpijac,Pobjedu na kraju odnosi zvijezda večeri, Australac(5,66m) koji postavlja novi rekord mitinga. Srebro osvaja Kinez(5,61m), dok Francuzosvaja broncu (5,61m). Četvrto mjesto podijelili suiz Austrije iiz Slovenije (5,51m).Osječanin Ivan Horvat natjecanje je završio nas istom visinom kao njegovi prethodnici (5,51m) i najboljim rezultatom sezone.Inače, Memorijal je otvoren natjecanjem Muške C skupine, gdje je do pobjede dovela(3,51m) ispred(2,41m) i(2,41m), sve iz redova kluba domaćina.Paralelno je s muškom C skupinom nastupila i ženska B grupa u kojoj pobjedu odnosi(2,71m) ispred(2,11m) i(1,71m), također domaće predstavnice.Drugog dana (2.3.2022. g.), u prijepodnevnim satima, natjecanje otvara ženska A skupina u kojoj pobjeđuje Mađarica(4,42m) ispred sunarodnjakinje(3,95m) i Slovenke(3,10m).Muška B skupina do pobjede dovodi osječki niz: zlato je pripalo(5,27m), a slijede ga srebrni(4,75m) i brončani(4,20m).Organizatori suodazivom i provedbom natjecanja i za nagodinu, s obzirom na veliki interes, najavljuju još veći spektakl s još više zvjezdanih imena.