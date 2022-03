Ivan Radić

Gradonačelnik Osijekazajedno s potpredsjednikom Vlade i ministrom unutarnjih poslovai osječko-baranjskim županomobišao je osječkiDvorana je kapacitetaprivremenog smještaja, no do sada nitko u njoj nije prenoćio jer su sve osobe izbjegle iz Ukrajine po dolasku smještene u( obiteljske kuće i hosteli ).Ministar Božinović izrazio jeviđenim, te pohvalio organizaciju prihvata izbjeglica u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji.U Hrvatsku je do sada ušlo oko. Trenutačno je na području Osječko-baranjske županije smješteno“- rekao je osječki gradonačelnik Ivan Radić.“- istaknuo je osječko-baranjski župan Ivan Anušić, te dodao da će se tako i nastaviti.Među izbjeglicama najviše je žena i djece, čak. Za sve koji žele ponuditi svoje smještajne kapacitete mogu to učiniti putem elektroničke pošte.„- istaknuo je načelnik Stožera CZ OBŽ Mato Lukić.