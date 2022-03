75 godina od osnivanja današnjeg Državnog arhiva u Osijeku

Marijan pl. Gorianzky

Povelja plemstva datira iz 1620. godine kada ju je ondašnji car Ferdinand II. Habsburški dodijelio obitelji, vjerojatno zbog vojnih ili humanitarnih zasluga. Ja sam ju naslijedio i čuvao sve ove godine, a odlučio sam ju darovati DAOS-u kako bih potaknuo i druge da učine isto ukoliko na prašnjavom tavanu imaju nešto što bi trebalo ugledati svjetlo dana

Dražen Kušen

Puno je odrađenog posla na preuzimanju arhivske građe i njezinoj pripremi za korištenje iza nas, a najveći problem nam predstavlja nedostatak prostora. Vjerujem da smo ove, obljetničke godine najbliže rješenju, zahvaljujući suradnji s Ministarstvom kulture i medija, Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom. Danas započinjemo s nizom obljetničkih aktivnosti, prije svega otvorenjem izložbe koja je retrospektiva izdavačke i izlagačke djelatnosti arhiva. Uz to, koristimo priliku da obilježimo preuzimanje vrijednog arhivskog gradiva iz ostavštine obitelji Gorianzky koji su to gradivo od 1620. godine do danas čuvali u svom obiteljskom okružju. Tom diplomom se pomiče vrijednost fundusa DAOS-a 80 godina u prošlost

Josip Miletić

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurana su značajna financijska sredstva, od 30-ak milijuna kuna za izgradnju novih prostora Državnog arhiva i uvjeren sam da ćemo u suradnji s Vladom RH, resornim ministarstvom te Gradom i Županijom to i ostvariti. Trenutno razmatramo različita idejna rješenja u pronalasku adekvatnog prostora, nakon čega kreće realizacija projekta

U 2022. godini navršava se, kada je 1947. godine otvaranjem osječkog spremištazapočela stručna, organizirana i sustavna briga za arhivsku baštinu u Osijeku i na području. Tim povodom, u četvrtak, 3. ožujka 2022. godine, obilježen je Dan državnog arhiva u Osijeku otvorenjem izložbe „“ te potpisivanjem darovnog ugovora kojimdaruje Državnom arhivu u Osijeku plemićku diplomu iz 1620. godine i obiteljske dokumente od 17. do 20. stoljeća.– kazao je Gorianzky.Ravnatelj Državnog arhiva u Osijekuistaknuo je kako je proteklih 75 godina arhiva obilježila velika izdavačka aktivnost.– rekao je Kušen i dodao kako je izuzetno ponosan na činjenicu da su iz fundusa osječkog arhiva stvorena još dva na području Slavonije, u Virovitici i Vukovaru, s kojima imaju izvrsnu suradnju. Najveću vrijednost u DAOS-u ima građa Grada Osijeka jer ona svjedoči o životu i razvoju grada tijekom vremena. Zanimljiva je i činjenica da osječki Državni arhiv u svom posjedu ima oko 8 kilometara arhivskog gradiva, a u planu je preuzeti, kada za to bude uvjeta, još 15 kilometara gradiva.Zamjenik županačestitao je djelatnicima arhiva 75. obljetnicu postojanja i naglasio kako će dugogodišnje težnje za osiguravanjem dodatnog prostora uskoro biti riješene.– zaključio je Miletić.