GPP Osijek

javnog gradskog prijevoza

utorka 1. ožujka 2022.

trasa prometovanja

Nova trasa prometovanja iz smjera Juga II

Ukida se

Krstove ulice i Ulice B. Radičevića

Tekst i foto: GPP Osijek

obavještava korisnike, da će se zbog sanacije kvara na kanalizacijskoj mreži, odgodine pa do opoziva (cca 7 dana), izmijenitiautobusa na liniji 6: Jug II – KBC Osijek – Jug II.: ustaljenom trasom do Crkvene ulice - B. Radičevića – C. Hadrijana – Huttlerova i dalje redovnom trasom.autobusno stajalište kod KBC Osijek, te se uspostavlja novo privremeno – neposredno iza križanja. Polazna i prolazna vremena na spomenutoj liniji ostaju nepromijenjena.