Hrvatski dan nepušenja

prvi dan korizme - Pepelnicu

ovisnosti o cigaretama

odreknu cigareta

srijedu, 2. ožujka 2022.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Gradskom ligom protiv raka, Medicinskom školom i izviđačkim klubom Javor

od 10 do 13 sati

Tekst: doc.prim.dr.sc. Senka Samardžić, dr.med. specijalist javnog zdravstva

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

održava se uvijek na, budući da je to razdoblje kad većina ljudi razmišlja o odricanju od nečega u čemu uživaju tijekom godine. To je prilika da pušači razmisle o svojoj, a da im nepušači pomognu da sečitavo vrijeme korizme te da nakon toga zauvijek ostanu nepušači.će u suradnji sobilježitina Trgu Ante Starčevića u vremenuRak pluća jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema u RH. Godišnje se otkrije više od 3.000 novih slučajeva raka pluća, velikom većinom u pušača. Na žalost, gotovo isti broj bolesnika umire svake godine od ove smrtonosne bolesti. Gotovo 90% svih bolesnika sa karcinomom pluća su pušači ili bivši pušači. Prema podacima Hrvatskog registra za rak za 2019. godinu u Hrvatskoj je bilo 3.419 novooboljelih (2.330 muškaraca i 1.089 žena), a u Osječko-baranjskoj županiji 262 novooboljela osoba od raka pluća (178 muškaraca i 84 žene). U 2020. godini je u Hrvatskoj od ove zloćudne bolesti umrlo 2.819 osoba (1.918 muškaraca i 901 žena), a u našoj županiji 202 osobe (135 muškaraca i 67 žena).Najznačajniji čimbenik rizika za obolijevanje od raka pluća je pušenje koje se povezuje s oko 90% slučajeva. Prema rezultatima TQS (Tobacco Questions for Surveys – Eurostat) istraživanja u RH puši 31,1% stanovništva: 35,3% muškaraca i 27,1% žena. Među nepušačima je 21,1% bivših pušača. Usporedbom ovih podataka s podatcima Global Adult Tobacco Survey i TQS iz drugih europskih zemalja, muškarci su na 7. mjestu dok su žene na 1. mjestu prema udjelu pušača u općoj populaciji.Glavni je cilj Hrvatskog dana nepušenja usvajanje pozitivnog stajališta građana da je moguće prestati pušiti, kao i stvaranje pozitivnog i potpornog socijalnog okruženja za sve pušače koji žele prestati pušiti. Na taj način dajemo naš doprinos naporima Svjetske zdravstvene organizacije koja ove godine posebno upozorava na utjecaj oglašavanja duhanske industrije s ciljem mobilizacije novih pušača, osobito u populaciji mladih.