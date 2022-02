velikoga značaja

Osim svogau natjecateljskom smislu, utakmica izmeđubit će vrlo zanimljiva i s nestrpljenjem se očekuje iz još nekoliko razloga. U nedjelju će jedini slavonski prvoligaš proslaviti i svoj, što je također bitno istaknuti jer je ipak riječ o, a središnji dio proslave je upravo derbi u Gradskom vrtu. Također, nedjeljni će dvoboj biti zajubilarni tisućiti u borbi za bodove u HNL-u. Kako se zgodno poklopilo da će baš u tom ogledu igrati dvije najbolje plasirane momčadi u prvenstvu, koje na ljestvici dijeli samo jedan bod. Dakle, veliki derbi u svakom pogledu, vjerojatno i najveći do sada u međusobnim susretima Osječana i višestrukog prvaka. Dakako da je navijačka atmosfera potpuno uzavrela što se na najbolji način očituje spoznajom da su rasprodane sve ulaznice koje su, u ograničenim epidemiološkim uvjetima, bile na raspolaganju ljubiteljima nogometa.Kada već spominjemo brojkuu kontekstu ukupnog broja odigranih utakmica NK Osijek u Hrvatskoj ligi, lijepo je prisjetiti one prve, odigrane 29. veljače 1992. u Đakovu. Uslijed neposredne ratne opasnosti, nismo tada mogli biti domaćini na svom stadionu, a prvi je protivnik osječkoj momčadi bio Zagreb. Golomu 7. minuti, pred oko 3.000 gledatelja, slavili smo s 1:0 i to je ostalo upisano u klupskoj povijesti. Trenerodlučio se tada za sastav u kojem su bili:(od 82.),(od 46.).u nedjelju 27. veljače obilježava 75 godina djelovanja povodom kojih bi najljepši dar bila zajednička pjesma s navijačima na kraju utakmice. Jer značila bi samo jedno, pobjedu u još jednoj utakmici na putu prema ostvarenju svojih snova.Tim povodom uoči samog početka utakmice bit će upriličen kraći rođendanski program zbog kojeg pozivamo sve navijače na što raniji dolazak na stadion te da ponesu svojeIgrači i stožer će napraviti sve da se navijačima oduže na travnjaku, a prigodneza naše navijače, s posebnim naglaskom na one najmlađe, pripremili su i partneri kluba Eurospin, Folding i SuperSport.Posebnost nedjeljne utakmice bit ćeu kojem će nastupiti nogometaši Osijeka pripremljen isključivo za utakmicu na kojoj će se obilježiti 75 godina djelovanja našeg kluba. Inspiriran dresovima s kraja 80-ih godina i s prepoznatljivim bijelo-plavim bojama nedjeljnom derbiju dat će dašak nekih pomalo zaboravljenih vremena.