ovogodišnji pobjednici natjecanja ne samo da su vrlo kreativno koristili pokret kako bi jasno objasnili svoja istraživanja, nego su isprepleli oboje. Bilo ih je zadivljujuće gledati

Znanost poboljšava ples, i ples poboljšava znanost

Doc. dr. sc.pobjednica je ovogodišnjegu kategorijiDance Your PhD (Otpleši svoj doktorat) svjetsko je natjecanje koje organizirai časopis. Natjecanje izaziva doktore znanosti i studente doktorskih studija da svoje složene doktorske radove koji su tijeku ili su napisani, pretvore u plesove koje šira javnost može razumjeti. Uz kreativan način predstavljanja doktorata kroz interpretativan ples, natjecanje naglašava važnost priopćavanja rezultata znanstvenih istraživanja široj javnosti. Natjecanje se odvija od 2008. godine, podijeljeno je u četiri kategorije: biologija, kemija, fizika i društvene znanosti, a ocjenjuje ga panel sudaca koji čine renomirani svjetski plesači, znanstvenici i umjetnici. Video uratci natjecatelja ocjenjuju se na osnovi tri kriterija: znanstvena vrijednost, umjetnička vrijednost, i kreativna kombinacija znanosti i umjetnosti.Prvi puta ove godine u natjecanju je sudjelovala Hrvatska, gdje je u kategoriji Društvenih znanostiosmislila koreografiju te otplesala svoj doktoratkao didaktičko-metodička paradigma suvremene nastave, u suradnji s Plesnim klubom Broadway. Doktorat je obranila 2018. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a ove godine kreativno ga je prikazala pokretom. Atraktivnim i zanimljivim plesnim koracima objasnila je problematiku aktivnoga učenja kao iznimno važnu suvremenu temu te ju uspješno približila neznanstvenom svijetu. Izvrstan rad prepoznali su suci ovogodišnjeg Dance Your PhD natjecanja proglasivši njezin video najboljim u kategoriji Društvenih znanosti. Pri tome su istaknuli kako "".", navela je sutkinja. Ova pobjeda međunarodno je priznanje izvrsnosti i kreativnosti Filozofskom fakultetu i osječkom Sveučilištu.Pobjednički video dostupan na poveznici