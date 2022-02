Ministarstvo financija

predstavilo je analizu proračunskih izdvajanja za, piše portal Gradonačelnik.hr Nešto više od polovice hrvatskih gradova u 2020. godini, preciznije njihizdvajanja za stipendije, a njih dvadesetak za više od 30 posto.Promatramo li trend povećanja po apsolutnim brojkama, očekivana je dominacija velikih i srednjih gradova. Prvi je, na drugom mjestu je, na trećem, a na četvrtomkoji je u 2020. izdvojio gotovou odnosu na 2019., što je povećanje od 72%.Pogledamo li razdobljeizdvajanja za stipendije prema apsolutnim brojkama najviše je povećao, a među prvih deset nalaze se čak tri grada iz OBŽ-a:Grad Osijek među vodećih jeu zemlji po izdvajanjima za obrazovanje, a kako je pokazala ova analiza, izdvajanje sredstava za stipendije u 2020. povećao je za nešto više od. Nedavno proglašenau Hrvatskoj, slavonska metropola djeci i mladima sve više može ponuditi.Krajem prošle godine dodijeljene su stipendije zas područja grada Osijeka, za što je iz proračuna izdvojeno. Stipendiraju se daroviti te učenici i studenti u deficitarnim i STEM zanimanjima. Učeničke stipendije iznosegodišnje i isplaćuju se tijekom školske godine, od rujna do lipnja, u iznosu odmjesečno. Deset takvih stipendija za ovu školsku godinu dodijeljeno je učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja, aKod studentskih stipendija riječ je o novčanoj potpori odkoja se studentima isplaćuje tijekom akademske godine, od listopada do srpnja, u iznosu odmjesečno. Ove je godine dodijeljeno 13 takvih stipendija onima koji se školuju za deficitarna zanimanja,teonima koji su upisani na studijske programe iz STEM područja znanosti.S namjerom poticanja solidarnosti,osnovao je i Zakladu „“ kako bi se pomoglo potrebitim obiteljima s naglaskom na djecu. Svrha Zaklade ostvaruje se kroz dodjele stipendija studentima te je do sada dodijeljeno. Ove godine za rad Zaklade odnosno dodjelu potpora iz gradskog proračuna planirana su sredstva u iznosu od. Osim zakladnih potpora, planirano je izdvojiti još 30.000 kuna za pomoć studentima iz obitelji slabijeg materijalnog statusa, a koji nisu ostvarili pravo na stipendiju.Grad Osijek također potiče i nagrađuje izvrsnost pa je iznosom od tisuću kuna nagradio i najuspješnije maturante. Od ove godine nadogradit će se mjera nagrađivanja izvrsnosti pa će 50 najboljih srednjoškolaca stipendirati s besplatnim vozačkim ispitom, za što je u proračunu osigurano“ – naglasio je gradonačelnik Ivan Radić.Grad sudjeluje i u nizu EU projekata kojima se pomažete se ove školske godine u projekt „“ uključio do sada najveći broj škola, njih 19. Ovim projektom je putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike iz Fonda europske pomoći osigurano gotovo milijun kuna za djecu iz obitelji koje su uglavnom korisnici prava na dječji doplatak. Drugi veliki projekt koji se odnosi na besplatne obroke je projekt proveden u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Riječ je o „“. U tom projektu sudjeluju sve osnovne škole s područja Grada Osijeka, odnosno 21 škola za što je ove godine odobren iznos od. Također, za djecu s potrebama u osnovnim školama osigurana su sredstva za pomoćnika u nastavi, u projektu „„ vrijednomDo kraja ove školske godine bit će energetski obnovljenašto će godišnje na energentima uštedjeti oko. Dosad su već obnovljene, njih još 10 spremno čeka na novi javni poziv, a ukupna vrijednost svih ovih projekata iznosi oko