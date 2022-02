bez nošenja medicinskih maski

Radovan Fuchs

Razgovaramo i dogovaramo varijantu da skinemo maske djeci u učionicama, što ćemo još do kraja morati usuglasiti s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Idemo u tom smjeru i nadam da ćemo već od sljedećega tjedna moći funkcionirati na način da djeca u školama neće trebati imati maske

potpuno ukinule

kroničnim bolestima

težih oblika

ne bude obvezno

pozitivan

ukinulo

ukinuta je samoizolacija

negativna

2000 asimptomatskih slučajeva

nije jedina novost

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

vraćanje učeničkih ekskurzija

ne bi bilo nikakvih ograničenja

miješanja grupa učenika

redovito pranje ruku te dezinfekcija i provjetravanje prostora

Tekst i foto: Osijek031.com

Učenici u osnovnim i srednjim školama od idućeg bi tjedna, nakon povratka sa zimskih praznika, mogli nastavu uživo u učionicama pratiti. To je potvrdio u srijedu ministar znanosti i obrazovanja, piše Slobodna Dalmacija “, izjavio je ministar, dodajući da su razgovori u završnoj fazi.Ako se dogovor postigne, maske bi se gotovo. Eventualno bi ih mogli nositi oni učenici i djelatnici koji to žele i smatraju da je to potrebno, a kao preporuka ostalo bi i za učenike i djelatnike skoje mogu dovesti dobolesti covid-19. Prijedlog je i da nošenje maski ubudućeni za posjetitelje škole, osim ako ravnatelj ne odluči drukčije. Nošenje maski za učenike ostalo bi obvezno u javnom prijevozu, uključujući i organizirani prijevoz.Mogućnost ukidanja nošenja maski na nastavi otvorila se nakon uvođenja samotestiranja učenika kod kuće na koronavirus, što je postupak koji je uveden prije tjedan dana, a nastavit će se redovito provoditi još tri tjedna nakon što se učenici u ponedjeljak vrate u školske klupe. Nakon toga, samotestiranje bi se provodilo samo u onim razredima u kojima netko od učenika budena koronavirus te bi se s vremenom potpunoUvođenjem samotestiranjaza zdravu djecu, to jest za onu koja suna kućnom testu i koja nemaju znakova bolesti, čak i onda kad dođu u kontakt s covid pozitivnom osobom. Kako je rekao ministar Fuchs, u prvom tjednu samotestiranja identificirano je okokod djece, ali broj zaraženih učenika izrazito pada.Ukidanje nošenja maskikojupredlaže za ublažavanje epidemioloških mjera u školama. Epidemiolozima su predložili i. Kod jednodnevne izvanučioničke nastave bez noćenja postupalo bi se kao u slučaju nastave u učionicama, a kod višednevne izvanučioničke nastave preporučuje se organizacija unutar Hrvatske. Za učenike koji sudjeluju u mjeri redovitog rutinskog samotestiranja kod kuće, u tom slučajuNa snazi bi ostale mjere poput dopuštanjarazličitog uzrasta, odnosno ne bi bilo potrebno odvajati učenike iz različitih razrednih odjela, a ne bi više bilo ni ograničenja za tjelesne aktivnosti i glazbenu kulturu, to jest ne bi bilo ograničenja za miješanje učenika različitih razreda i škola. Iako je pitanje tko od roditelja to još uvijek provodi, sad se i službeno traži da roditelji ubuduće ne moraju mjeriti temperaturu učenicima prije dolaska u školu.Prihvate li epidemiolozi prijedloge prosvjetne vlasti, u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama praktički bi od epidemioloških mjera ostale samo one higijenske prirode -, kao i uobičajeno postupanje prilikom sumnje na zarazu koronavirusom.