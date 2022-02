četvrtak 24. veljače 2022.

12 sati

Zapad stadiona Gradski vrt

NK Osijek i GNK Dinamo

Zapad gore

40 kuna

Brzi testovi ponovo na stadionu

epidemiološkim mjerama

40 posto kapaciteta

EU digitalne COVID potvrde

Ustanovi za zdravstvenu skrb dr. Špiranović

50 kuna

60 kuna

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

, odna blagajnamapočet će slobodna prodaja ulaznica za utakmicu 25. kola HT Prve lige izmeđuna rasporedu 27. veljače u 18 sati. Dostupna je isključivo tribina, cijena ulaznice iznosi(10 kuna za djecu do 15 godina uz pratnju roditelja), a radno vrijeme blagajni Zapad je u četvrtak, petak i subotu od 12 do 18 sati i u nedjelju od 12 do 19 sati. U prodaji su isključivo pojedinačne ulaznice (polugodišnje ulaznice više nije moguće kupiti).Sukladno aktualnimdostupno jesvake tribine, a uz ulaznicu za utakmicu uvjet za ulazak na stadion je posjedovanje. Svi koji je nemaju, istu mogu dobiti brzim antigenskim testiranjem koje će biti organizirano uu subotu od 8 do 13 i u nedjelju od 16 sati po cijeni od, te na stadionu Gradski vrt (sjevero-zapadni kut u prostorijama Atletskog kluba Slavonija - Žito, kod ulaza G5) u suradnji s medicinskim centrom Mursa d.o.o. u nedjelju od 15 do 18 sati po cijeni od