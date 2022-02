Velikoj vijećnici Županijske skupštine

U Projekt „Učimo zajedno 5“ uključeno je 164 učenika s teškoćama u razvoju i 154 pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija. Iznimno je važan učenicima, njihovim roditeljima, nastavnicima i stručnim službama škola jer se na taj način omogućava integracija učenika s teškoćama u redovit sustav obrazovanja te kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih dostignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje

u Osijeku danas (23. veljače 2022. godine) predstavljen je projekt '''', čiji je nositelj, a partneri sukojima je Županija osnivač. Projekt je provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., financira se iz Europskog socijalnog fonda, traje 12 mjeseci (od 28. srpnja 2021. do 28. srpnja 2022. godine). Vrijednost projekta je, od čega bespovratna sredstva EU iznose(95 %), a sredstva ŽupanijeProjekt „Učimo zajedno 5“ danas su na konferenciji za medije predstavili zamjenik županai pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i mlade OBŽ, dok je o funkcioniranju projekta u Centru za autizam u Osijeku govorio ravnatelj, a koordinatorica projekta u Osnovnoj školi Daljosvrnula se na prednosti projekta u toj školi. Potom je održana radionica o aktualnostima u provedbi projekta na kojoj su sudjelovali predstavnici svih škola partnera.- rekla je pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i mlade OBŽDodala je kako se projekt kontinuirano provodi u cijeloj županiji te da se stalno povećava broj učenika kojima je potrebna pomoć. Kazala je da su pomoćnici u nastavi do sada bili zaposleni naradnog vremena, no Županija je ove godine uspjela osigurati dodatna sredstva, pa je satnica povećana na 5 sati za asistente učenika osnovnih škola, odnosno na šest sati za asistente učenika srednjih škola.Zamjenik župananaglasio je da i ovaj projekt potvrđuje kako Osječko-baranjska županija nastavlja kvalitetno koristiti sredstva Europske unije, a u ovom slučaju na dobrobit prije svega djece i zajednice. -- rekao je zamjenik župana Miletić i zahvalio svima koji sudjeluju u pripremi i realizaciji projekta.Uz danas predstavljeni projekt namijenjen školama kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, na području naše županije isti projekt provodi iza škole kojima je osnivač, a samostalno ga provode i četiri udruge () kojima je Županija partner, a svaka udruga ima po 10 pomoćnika u nastavi koji pomažu isto toliko učenika.