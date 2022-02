Nogometni klub Osijek

ponedjeljak 21. veljače

25. kola HT Prve lige NK Osijek - GNK Dinamo

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarecić/Foto-arhiv031

na blagajnamastadiona Gradski vrt počet ćeuoči utakmicepri čemu će prednost pri kupovini imati svi oni koji sukupili za utakmicu protiv(provjera će se vršiti uz predočenje ulaznice s utakmice protiv HNK Rijeka ili uz osobni dokument evidencijom u sustav prodanih ulaznica za utakmicu protiv Rijeke).Zaštićeni period prodaje ulaznica trajat će, radno vrijeme blagajni Zapad je, a na raspolaganju su pojedinačne i polugodišnje ulaznice za tribinu Zapad i Ložu. Cijena pojedinačnih ulaznica za tribinu Zapad iznosi 40 kuna a za Ložu 50 kuna, dok polugodišnje ulaznice za tribinu Zapad iznose, odnosnoza Ložu. Ulaznice za djecu do 15 godina stoje 10 kuna za pojedinačnu ulaznicu i 50 kuna za polugodišnju ulaznicu, i to isključivo za tribinu Zapad i u pratnji roditelja.Sukladnokojima se ograničavaju okupljanja radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19, na sportskim natjecanjima koja se održavaju na otvorenom prostoru može biti popunjeno najviše. Drugim riječima, trenutno ukupan kapacitet stadiona Gradski vrt iznosi(puni kapacitet je 17130 mjesta) od čega suza tribinu Istok,za tribinu Zapad i Ložu,za tribinu Zapad gore,za tribinu Sjever iza tribinu Jug.Nogometni klub Osijek u ovom trenutku ima, a sukladno važećim mjerama rasprodan je sav kapacitet tribine Istok, dok je za tribinu Zapad i Ložu dostupno još ukupno 634 mjesta (prema potrebi otvarat će se tribina Zapad gore). Zbog svega navedenog, pozivamo sve vlasnike pojedinačnih ulaznica s utakmice protiv HNK Rijeka da iskoriste prednost zaštićene prodaje i svoju ulaznicu/polugodišnju ulaznicu osiguraju do srijede 23. veljače. Ulaznice za utakmicu protiv GNK Dinamo neće biti moguće kupiti online. Napominjemo, tijekom zaštićenog perioda prodaje ulaznica istu mogu kupiti isključivo za osobe koje su imale kupljenu pojedinačnu ulaznicu za utakmicu protiv Rijeke dok će svi ostali ulaznicu moći kupiti u slobodnoj prodaji koja će će početi u četvrtak 24. veljače i trajat će do nedjelje u 19 sati ili do popunjenja dostupnog kapaciteta stadiona sukladno važećim epideimološkim mjerama (dozvoljeno kapacitet je 40% od ukupnog kapaciteta pojedine tribine).