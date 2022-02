uzbuđenja i preokreta

Nenad Bjelica

zadovoljan

Imali smo 2:0 na poluvremenu, doduše ne baš iz puno šansi, ali nismo ni Istri ništa dali na drugoj strani. Dosta je to mirno i suvereno izgledalo i onda, naravno, jedan primljeni gol to dosta poremeti u nastavku. U naše se redove tada uvukla određena nervoza i rekao bih da je Istra zasluženo došla do izjednačenja. Ovo na kraju je bila malo i lutrija što smo uspjeli zabiti za 3:2, no čestitam svojim igračima na velikoj borbi. Vidjeli ste da je i Dinamu ovdje bilo teško kao i nama, vjerujem da će i drugima biti još i teže.

Sve se poduzelo za pobjedu

pobijedio

Dion Drena Beljo

Tri boda nosimo, Beljo je zabio gol i mi moramo biti zadovoljni. Znate da baš ne ističem naše izostanke, ali je ipak činjenica da je nama šest igrača ovaj puta nedostajalo: Škorić, Bartolec, Nejašmić, Fiolić, Erceg i Lovrić. To su ipak standardni prvotimci, no bez obzira na to igrači koji su ušli su odradili kvalitetnu utakmicu. Imali smo taj mali pad od petnaestak minuta u drugom poluvremenu, ali to je nogomet. Protivnik je kvalitetan, teži nadigravanju, ima mlade igrače koji te mogu iznenaditi i oni su to i napravili, ali ipak tri boda nosimo u Osijek. Sve smo poduzeli i igrači na terenu i mi na klupi, a i navijači također da u finišu dođemo do pobjede. Hvala im na tome, ugurali smo praktički loptu u gol, tako da smo i Kohorti uljepšali povratak kući. Zahvaljujem im što su nas došli bodriti i na ovom gostovanju.

Mance nagrađen za dobar rad

Antonio Mance

Na svu sreću, zabio je. Iza Antonija je jedno teško razdoblje unatrag šest-sedam mjeseci, ali je nagrađen s golom. Zato smo ga i doveli, da nam pomogne u našim nastojanjima. Drago mi je zbog njega zato što je pošten dečko, daje svoj maksimum na terenu i zato vjerujem da će u budućnosti dobiti još svojih prilika i ponovno zabijati.

Dinamom

Sigurno da će biti ispunjen stadion, dolazi naš najuspješniji klub. Sigurno je da ćemo se dobro pripremiti za tu utakmicu, vjerujem da ćemo imati širi igrački kadar na dispoziciji, tako da ćemo se znati dobro suprotstaviti.

Tekst: NK Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Ni trenerima nije lako u ovakvim utakmicama koje su punei veselio se i ljutio, da bi u konačnicinapustio pulski stadion kao i naši igrači. Iako se činilo da bi Osijek mogao mirno susrete privesti kraju to se ipak nije dogodilo, naprotiv, imali smo pravu dramu na kraju iz koje smo uz puno živciranja izašli kao pobjednici.Osijek je, s druge straneje postigao još jedan pogodak i potvrdio svoj ogromni potencijal koji će jednoga dana koristiti i Bijelo-plavima.Povratnik u osječke redoveje bio pravi jocker s klupe i odlično se snašao nakon proigravanja Mihaela Žapera, smjestivši loptu u mrežu vanjskim dijelom kopačke.Ovo je bila priželjkivana uvertira uoči predstojećeg derbija skoji već sada izaziva puno pozornosti hrvatske nogometne javnosti u cijelini.