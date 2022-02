Klinički bolnički centar

zelenu tehnologiju zbrinjavanja biootpada

prvima

Dok ostali dijelovi Hrvatske imaju velikih problema s biootpadom i zbrinjavanjem ostataka hrane, u osječkom Kliničkom bolničkom centru prije sedam mjeseci odlučili su riješiti zbrinjavanje ostataka hrane uporabom uređaja Griffon

Ilija Dorčić

razgradnju ostataka hrane

potpunog raspadanja

Takav je pristup zbrinjavanju ostataka hrane potpuno inovativan u Hrvatskoj i u velikoj je prednosti nad postojećim rješenjima po svojoj zelenoj održivosti i značajnim uštedama koje donosi

Griffon uređajem

1000 kg

smanjenje emisija CO2

30 tona ostataka hrane

30 kamiona

220 do 230 tona otpada

Osječkiuveo je prije sedam mjeseci inovativnu, javlja Radio Osijek Međuu Hrvatskoj odlučili su se za potpuno inovativnu tehnologiju na hrvatskom, ali i europskom tržištu, novo rješenje koji im, uz to što brinu za okoliš, omogućuje i znatnije uštede.“, rekao je tehnolog, inženjer kemijeGriffon uređaji koriste inovativnu zelenu tehnologiju zakoja se zasniva na posebnoj smjesi mikroorganizama i enzima koji razgrađuju hranu do njenog. Odnosno, složenim procesima komadići hrane se pretvaraju u vodu, koja se potom ispušta u postojeću kanalizaciju. Na kraju tog procesa nema nikakvih ostataka koji se moraju vaditi iz uređaja i zbrinjavati. Proces se odnosi na svježe ostatke hrane, termički obrađenu hranu ali i one ostatke hrane koji nisu konzumirani.“ ističe Dorčić te dodaje da KBC Osijekmože obraditiostataka hrane u 24 sata na zelen i održiv način.Prednosti su ovakvog načina zbrinjavanja biootpada, nema prijevoza otpada kamionima, smanjenje emisija metana jer ostaci hrane na odlagalištima otpada emitiraju metan, jedan od najštetnijih stakleničkih plinova za okoliš. Nestaje potrebe za odlagalištima, smanjena je količina biootpada, te eliminiraju troškove skladištenja, prijevoza, odlaganja i administracije.KBC Osijek je, koristeći Griffon uređaj, samo u mjesec dana spriječio dazavrši na odlagalištu otpada, na put hrvatskim cestama nije krenulo, a velike količine metana i ugljičnog dioksida neće završiti u atmosferi. Procjenjuje se kako su nakon sedam mjeseci rada u KBC-u obradili