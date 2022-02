Rukometaši Osijeka

Tekst i foto: Rukometni klub Osijek

osigurali su četvrtfinale! U napetom dvoboju s premijerligašem iz Varaždina, Osječani su bili, na krilima navijača preokrenuli rezultat pa slavili s 31:30.Momčad Varaždina trenutni je premijerligaš koji je i ove sezone nakon 14 kola osigurao Ligu za prvaka.Iskusna ekipa dolazila je na, a tako je pred Osječanima bio veliki ispit i teška borba za prolazak u sljedeći krug Kupa., rukometaši Osijeka sjajno su otvorili susret pa su nakon prve četiri minute vodili 3:0. Gosti tu pokušavaju sustići razliku, a u 10. minutismanjuje na 5:4. No, naši igrači ponovno bježe – uz dva pogotka, na semaforu je stajalo 8:4.Ipak, Varaždinci ubrzo pokazuju svoju kvalitetu i dokazuju da ćemo gledati vrlo neizvjestan dvoboj. U 20. minuti ponovno zabija Fabijan Grubišić, inačeOsijekovim vratarima, koji sada sa sedam metara izjednačuje na 10:10. U posljednjih deset minuta, uz tri obrane, rukometaši Osijeka uspijevaju ponovno se rezultatski odvojiti pa na odmor odlaze sa 17:15.U drugi dio susreta bolje je krenuo Varaždin. Golovima Grubišića i Marčeca ubrzo su izjednačili, a ondauskoro i poveli. Do 44. minute Osijek je još uspijevao hvatati razliku, a onda sudoveli svoju momčad u nešto veću prednost od 22:26. Neki su možda mislili da je tu kraj i da je pobjednik poznat, ali izabranicinisu odustajali.U 51. minuti iz gostujućih redova zabija Trojko i postavlja 24:28, a onda kreće rapsodija Osječana.Praćeni pljeskom i ovacijama s tribina, naši su rukometaši letjeli po terenu i fantastično odigrali posljednjih deset minuta susreta. Sve je pokrenuo opet sjajni kapetankoji je zabio tripogotka u završnici, a Zrinjevac je euforično slavio i pogotke. Kada je bilo najpotrebnije,je skinuo četiri šuta Varaždinaca na gol i uvelike pomogao svojoj momčadi. Gosti tako od 51. do 57. minute nisu uspjeli realizirati nijedan udarac, a Osječani su zaredali šest pogodaka.U 57. minuti tako je bilo 30:28, ali u brzim kontramaizjednačuju na 30:30. U posljednjoj minuti Čurić zabija za novo vodstvo Osijeka, a pet sekundi pred kraj gosti bježe u napad. Nakon prekršaja, Grubišić je imao priliku šutirati izvana s devet metara, ali udarac završava u bloku osječkih redova za veliko slavlje na Zrinjevcu. Osijek je u fantastičnoj završnici svladao jednog od ponajboljih hrvatskih klubova i osigurao četvrtfinale Kupa!Sretni, zadovoljni i ponosni bili su rukometaši Osijeka, a to nam je potvrdio i pivot: -Najefikasniji u kadru Osijeka bio je Matej Zrno s 11 postignutih pogodaka.četiri su se puta upisali u strijelce. Što se tiče vratara, Romić je upisao sedam obrana, a Vujović, koji je igrao posljednjih desetak minuta, četiri velike obrane.Rukometni klub Osijek jedan je od osam klubova koji su osigurali četvrtfinale. Uzje jedini klub koji ne dolazi iz Premijer lige. Pa s kime nas god kuglice spoje u ždrijebu četvrtfinala, treba biti itekako ponosan na ovo dosad postignuto.