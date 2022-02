Ivan Vukušić

Glasačko tijelo je u prvom krugu glasanja svoje favorite biralo među ukupno 2116 ovogodišnjih prijava u 37 kategorija, što je povećanje od 332 prijave u odnosu na prošlu godinu

Osijeku 25. ožujka

Osijek je ponosni domaćin 29. dodjele Porina. Velika je to čast za naš grad koji je nadaleko poznat po svojoj gostoljubivosti, gastronomiji, prirodnim i kulturnim znamenitostima, ali i izvrsnoj publici. Ova je manifestacija od iznimne važnosti za Grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju jer doprinosi brendiranju i pozicioniranju Osijeka kao turističke, ali i glazbene destinacije. Uvjeren sam da će ovogodišnji Porin s vrhunskim glazbenicima, autorima, producentima i publikom u našem Gradskom vrtu zasjati u punom sjaju. Siguran sam da će se 25. ožujka, ali i čitav Tjedan Porina, svi naši gosti, osobito glazbenici, osjećati u Osijeku kao u svojoj kući

Večeras smo, na svečanom proglašenju nominacija kroz koje nas je vodio, saznali tko je sve u utrci za“, rekla je Glavna tajnica PorinaBilo je čak, a. U svim navedenim kategorijama zabilježen je rast prijava i to 46 prijava više u kategoriji Album godine, 83 prijave više u kategoriji Pjesma godine te čak 18 više prijavljenih debitanata. Velik broj prijava, velik interes i velika konkurencija uoči dodjele uA prema glasovima struke, najviše nominacija (osam), osvojio jes četvorkom.imaju četiri nominacije, atri nominacije.Album „“ Urbana&4 nominiran je u kategoriji Album godine te u kategoriji Najbolji album rock glazbe za koji produkciju potpisuju. Album je nominiran i u kategoriji, a ton majstori su. Pjesma "" nominirana je u kategorijite u kategorijičiju režiju potpisuje. Damir Urban ostvario je i nominacije u kategorijamas pjesmom "" te u kategorijikoju aranžerski potpisuje snominiran je u četiri kategorije. S pjesmom "" nominiran je u kategorijikojeg potpisuje s. S pjesmom "" nominiran je u kategoriji, a spot za pjesmu "" autoranominiran je u kategoriji. Album "(extended edition) je zaradio nominaciju u kategoriji, a ton majstori sutakođer ima četiri nominacije i to u kategorijamas pjesmom "" s kojom konkurira i u kategoriji. Album "" nominiran je u kategoriji, a produkciju potpisuje. Matija je szaradio i nominaciju u kategorijiu pjesmi "".je s albumom "" nominiran u kategorijamate(izvan klasične i jazz glazbe), a produkciju albuma osimpotpisuje. Skladba "" je nominirana u kategoriji(izvan klasične i jazz glazbe).imaju tri nominacije i to u kategorijama. Šimun Matišić konkurira s albumom "" kojeg produkcijski potpisuje s, s autorskom skladbom "" te izvedbom skladbe. Zvonimir Šestak i njegovkonkuriraju s albumom "", autorskom skladbom "" te skladbom "" u kategoriji2Cellos s albumom "Dedicated", Mayales s albumom "Domovina", Matija Dedić s albumom "Ladies", Bad Daughter s albumom "Let Me Panic" i Urban&4 s albumom "Lipanj, srpanj, kolovoz"."Jel' ti reka 'ko" Petra Graše koju potpisuju Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić i Petar Grašo, autorska pjesma Gibonnija "Lažu fotografije", "Poljubi me za kraj" Silentea koju potpisuju braća Tibor i Sanin Karamehmedović, "Ptice" Matije Cveka koju autorski potpisuje s Alanom Dovićem te "Sama" Urban&4 koju potpisuje Damir Urban.U kategorijinominirani suBad Daughter za skladbu „Favourite Game“, Daria Hodnik za skladbu „Bolji dan“ i Vanna za skladbu „Pjesma o tebi“.Damir Urban za skladbu „Susjed“, Gibonni za skladbu "Ko si, da si" i Matija Cvek za skladbu „Ptice“.Ana Opačak i Gabi Novak za skladbu "Pjesma", Matija Cvek i Marko Kutlić za skladbu "Zaplesala je s ljetom" i Tonči & Madre Badessa s Petrom Grašom za skladbu "Inamorana".Bang Bang sa skladbom "Do kosti", Silente sa skladbom "Poljubi me za kraj" i Urban&4 sa skladbom "Sama".„Idem jugu svom“ Harija Rončevića, zatim „Inamorana“ Tončija i Madre Badesse i album „Mali oblak ljubavi“ Željka Bebeka."Izbirljivo i slučajno" Matije Cveka, "San" Saše Lozara i "Što me čini sretnom" Tine Vukov.„Domovina“ grupe Mayales, zatim „Konstatacija jedne mačke“ Zdenke Kovačiček i album „Lipanj, srpanj, kolovoz“ Urbana&4.Maja Posavec s albumom "Bye Bye Saturn", Ivanka & Mrle s albumom "Ja sam ona koja nisam" i Porto Morto s albumom "Portopop".Krankšvester s albumom „Krankšvester V“, zatim Banana Zvuk s albumom "Roba" te Marin Ivanović Stole s albumom "Sve su to rime".Koolade s albumom "April", Pocket Palma s albumom "Atomi" i Toni Starešinić s albumom "Survival Kit".Zvjezdan Ružić & Jazz orkestar HRT-a s albumom „Giant's Freedom“, zatim Zvonimir Šestak Groove Assembly s albumom "In the Pocket" i Šimun Matišić Quintet s albumom „Tribute to B.P.“.„Koncerti za saksofon i gudače“ Nikole Fabijanića i Acoustic Project Stringsa u produkciji Krešimira Petra Pustičkog, zatim album „Sanjarenje" Katarine Kutnar i Katarine Krpan u produkciji Krešimira Seletkovića te "The Wonderful Monster of Time" Zagrebačke filharmonije u produkciji Krešimira Seletkovića.Roko Crnić za video broj „Čekam ih“ (Porto Morto), Filip Filković Philatz za video broj „Lažu fotografije“ (Gibonni) i Milica Czerny Urban za video broj „Sama“ (Urban&4).u Zagrebu, okupilo se stotinjaki ostalih sudionika glazbene scene, iščekujući svoje kategorije. A svečanom proglašenju nominacija pridružio se i, gradonačelnik Osijeka, grada koji će nakon dugih šesnaest godina ponovo biti domaćin dodjele najvažnije glazbene nagrade.“, rekao je gradonačelnik Osijeka.Nominirane za glazbenu nagradu Porin predstavili su, Predsjednik UO Porina;, gradonačelnik Osijeka;, Izvršni direktor Porina;, Član UO Porina;, Glavna tajnica Porina;“, rekao je Drezga, Izvršni direktor Porina.