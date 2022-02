Andrej Plenković

paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata

4,8 milijardi kuna

sveobuhvatnijih i najizdašnijih

2,1 milijardi kuna

1,2 mlrd. kn

800 milijuna kn

13 posto

25 na 5 posto

13 posto

9,6 posto

20 posto

Da Vlada ne donosi ovaj paket mjera, od 1. travnja električna energija, odnosno računi za struju bi poskupili 23 posto, a za plin 79 posto

10 lipa

13 posto

5 posto

5 posto

vaučer od 200 kuna za struju

1000 kuna

1750 kn

s 200 na 400 kuna

4000 kuna

do 1500 kn

1200 kn

od 1500 do 2000 kn

900 kn

od 2000 do 3000 kn

600 kn

od 3000 do 4000 kn

400 kn

470 milijuna kuna

Tekst i foto: Osijek031.com

Predsjednik Vladepredstavio je danasPaket mjera vrijedanPlenković je ocijenio jednim odpaketa pomoći u Europi. Paket je težak 4,8 milijardi kuna, što uključujena porezna rasterećenja kroz snižene stope PDV-a,potpora za ublažavanje troška za cijenu plina tesocijalnih naknada i naknada za umirovljenike.Mjere se odnose na kućanstva, poduzeća i poljoprivrednike. PDV na plin i toplinsku energiju trajno će se sniziti na. Također, smanjit će se PDV na plin s, u razdoblju od od 1. travnja 2022. do 1. ožujka 2023. PDV na pelete, briket i sječku spustit će se naTime će se ublažiti rast cijena električne energije na, dok će plin rasti najviše do. „“, rekao je premijer.Potpore građanima odnose se na sva kućanstva, a to jepo kWh. Ministarstvo gospodarstva podmiruje to do ožujka 2023. Potpore se odnose i na mikro, male i srednje poduzetnike, a to će pokriti 99 posto hrvatskih poduzeća.K tomu, smanjit će se stopa PDV-a na hranu, s postojeće stope odna svježe meso, ribu, jaja, voće, povrće, jestiva ulja i masti, te dječju hranu, sadnice, gnojeve i pesticide spustit će se na. Dodatno se smanjuje stopa PDV-a nana maslac i margarin. Ujedno se smanjuje stopa na higijenske uloške i tampone na pet posto te na ulaznice za sportske, kulturne i ostale priredbe također na pet posto.Najugroženiji kupci dobivaju. To su ljudi koji dobivaju do, korisnici invalidnine (do) i korisnici nacionalne naknade za starije osobe - oni koji nemaju 15 godina radnog staža. Vaučer za plin i struju podiže se. Ako netko dobije račun za struju i plin koji iznosi skupa 370 kuna - vaučer će se iskoristiti za 370 kn, ako računi iznose 410 kn, dodatno će morati platiti 10 kuna.Posebna naknada ide umirovljenicima s mirovinom do. Oni koji imaju mirovinudobit će jednokratnu naknadu od. Oni koji imajudobit će, koji imajudobit će, a oni koji imajudobit će. Ova mjera „teška je“