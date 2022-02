Velikoj vijećnici Županijske skupštine

5. sjednica Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

Plan razvoja Osječko-baranjske županije

Mato Lukić

Ivona Mendeš Levak i Denis Ćosić

Prijedlog Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine usklađen je sa svim zakonskim i podzakonskim aktima, sadrži srednjoročne strateške potrebe, tematski plan provedbe projekata, financijski plan i sve druge potrebne sadržaje. U dosadašnjem postupku izrade Plana razvoja već je završena i javna rasprava o Prijedlogu Plan razvoja, danas je Partnersko vijeće dalo pozitivno mišljenje, a o Prijedlogu će se raspravljati i na sjednici Županijske skupštine koja će se održati u ožujku

dvije godine

analitičke podloge

Prijedlog Plana razvoja je usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom 2030. godine, kao i značajnim europskim dokumentima kao što su Zeleni plan EU i Digitalna tranzicija, što je bio okvir za izradu ovog Plana. U Planu razvoja OBŽ nalazi se 39 strateških projekata ukupne vrijednosti 16,6 milijardi kuna, što se planira realizirati do kraja 2027. godine. Naravno, Plan je podložan i promjenama te će se vidjeti kako će teći realizacija jer ne radi se samo o sredstvima iz fondova EU nego i nacionalnim i drugim izvorima sredstava

Planirani strateški projekti se odnose na više područja, od društvenog života, zdravstva, obrazovanja, kulture, gospodarstva, infrastrukture i drugih područja koja su bitna za život i izgradnju jedne zajednice. Naravno, u skladu su s Digitalnom tranzicijom i Zelenim planom, što nam uvjetuje EU, no neki od projekta su već u tijeku, kao Gospodarski centar, Regionalni distribucijski centar za voće i povrće, Podvožnjak u Ulici sv. B. L. Mandića u Osijeku. Utvrdilo se, na primjer, i probleme u socijalnoj skrbi, poljoprivredi, gospodarstvu i infrastrukturi, no Plan nam daje smjernice kako treba ići. Plan je ujedno i podloga za prijavu budućih projekata čiji će se nositelji morati pozivati na njega prilikom prijava na europske i druge izvore financiranja. Ukoliko projekt nije sadržan u tih 39 navedenih, naglašavam da smo Plan radili dosta široko, pa se mnoge projektne ideje mogu naći i vezati uz stavke iz Plana, a bit će dostupne i sve analitičke podloge koje su služile u izradi Plana te će se i iz njih moći izvući pojedini ciljevi i prioriteti za razvoj OBŽ do 2027. godine

u Osijeku održana je, odnosno savjetodavnog tijela osnovanog za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenata politike regionalnog razvoja, utvrđivanja i predlaganja zajedničkih prioriteta na razini županije i drugih poslova. Na sjednici je predstavljenza razdoblje do 2027. godine. Uvodna izlaganja dali su zamjenik župana, koji je i predsjednik Partnerskog vijeća, te viša savjetnica za izradu županijskih razvojno-planskih dokumenata, ravnatelj Javne ustanove Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije.- rekao je Mato Lukić, predsjednik Partnerskog vijeća.Ravnatelj JU Županijska razvojna agencija OBŽ Denis Ćosić pojasnio je kako se na tekstu ovog dokumenta radilo, pripremljene suna više od 500 stranica, obrađene sve jedinice lokalne samouprave, kao i svi drugi dionici s područja županije koji su imali što reći o smjeru razvoja OBŽ. Nositelj tih aktivnosti je Osječko-baranjska županija.- kazao je Ćosić te dodao:- poručio je ravnatelj JU ŽRA Denis Ćosić.