sjajnog napadača i najboljeg igrača Gorice Kristijana Lovrića

NK Osijeka

velika želja

Nenada Bjelice

ponudu

nije bila zadovoljna

dva milijuna eura

četiri i pol godine

300.000 eura

ogroman potencijal

Tekst: Osijek031.com

Foto: NK Osijek

Završena je možda i najveća ovosezonska HNL trakavica, prelazaku redovePosljednjeg dana prijelaznog roka, doslovno u 5 do 12, realizirala setrenera i sportskog direktora klubada Lovrića dovede u svoje redove.Podsjetimo, o ovom transferu pričalo se još u prosincu prošle godine, kada je Bjelica poslaoza Lovrića, no sve je palo u vodu jer Goricaponuđenim iznosom.Činilo se kako je to završena priča, no pregovori su se nastavili daleko od očiju javnosti i intenzivirali su se na samom kraju prijelaznog roka.Konačno, jučer u večernjim satima pušten je bijeli dim. Gorica će dobiti odštetu od nešto manje odte određeni postotak od idućeg transfera, a Lovrić će potpisati ugovor s Osijekom na. Liječnički pregled kao posljednja formalnost obavljen je jučer poslijepodne.Lovrić bi u Osijeku trebao dobiti i izdašniji ugovor nego do sada. Navodno će zarađivati okogodišnje, odnosno oko 25.000 eura mjesečno.NK Osijek je s ovim pojačanjem dobiou napadu, te je napravio velik korak u borbi za naslov prvaka.