Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Pred vratima je dugo najavljivanakod upisa u srednje škole. Naime, prema planu, ubuduće će prilikom upisa učenika u srednje škole veću ulogu imati, piše Jutarnji list Sve srednje škole koje to žele moći će provoditi prijemne ispite, pri čemu se broj bodova iz prijemnog povisuje sa sadašnjih pet na deset bodova. To znači da će učenik koji ima manji broj bodova iz uspjeha u osnovnoj školi, moći 'preskočiti' superodlikaša, odnosno učenika s prosjekom pet nula, ukoliko bolje od njega riješi prijemni ispit.Ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Prelogaobjašnjava kako do sada učenik s dobivenih pet bodova na prijemnom i sa 76 bodova iz prethodnog obrazovanja, nije imao šansu pred učenikom koji je imao maksimalan broj bodova iz osnovne. „“, kaže Stić.Prema prijedlogu izmjena Pravilnika o upisu u srednje škole, danas objavljenom na, škole će moći provoditi provjere posebnih znanja iz hrvatskog jezika, matematike, prvog stranog jezika te nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja.Škole su i do sada imale mogućnost provoditi prijemne ispite, što su koristile rijetke. Međutim, sada seposebni uvjeti za uvođenje prijemnih ispita. Dosad je školama na neki način bilouvođenje prijemnog zbog kriterija po kojemu su morale dokazati da su u prethodnoj školskoj godini upisale kandidate s bodovima u rasponu od četiri posto maksimalnog broja mogućih bodova.Uz to, zahtjev za uvođenje prijemnog škole su morale podnijeti puno ranije no što se sada predviđa, konkretno najkasnije do konca prvog polugodišta za iduću godinu. Sada je taj roktekuće godine.Jedna od novosti u prijedlogu Pravilnika o upisu u srednje škole jest da se posebni elementi vrednovanja, poput zdravstvenih teškoća, više ne boduju. Dosad su, naime, učenici na zdravstvenu teškoću dobivali jedan bod, a po novom prijedlogu na temelju dokazanih zdravstvenih teškoća učenici bi ostvarivali prednost pri upisu u slučaju ako su dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice i imaju isti broj bodova.Prijedlog izmjenaobjavilo je na e-savjetovanju. e-savjetovanje je otvoreno, a pitanje je hoće li promjene Pravilnika potaknuti veći broj srednjih škola na uvođenje prijemnih ispita.