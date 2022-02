bez krova nad glavom

Tekst i foto: Osijek031.com

Našim ljudima koji rade u inozemstvu moglo bi se dogoditi da ostanuzbog poreza i kazni za neprijavljivanje poreznih obveza , koje po svakoj godini iznose, piše Slobodna Dalmacija Porezna je uprava krajem prošle godine pozvala građane koji su te i prijašnjih godina ostvarili: plaće, mirovine, drugi dohodak, kamate na štednju, dividende i slično, a do sada ih, da to učine prije nego što prime službeni poziv. Onima koji to učine, a dužni su porez, poreznici neće obračunati kamate niti naplatiti novčane kazne za prekršaj nepravodobne prijave.Poreznici ističu da je inozemni primitakbez obzira na to je li u inozemstvu porez već plaćen i hoće li u Hrvatskoj postojati obveza plaćanja poreza. Iznimno, prijaviti se ne moraju oni koji primaju mirovine iz:Nakon pozivada prijave, među ljudima je zavladala. Prema riječima, predsjednika Hrvatskog sindikata radnika migranata, u Hrvatskoj mnogo ljudi radi ui svi oni strahuju da će ostati bez primanja i da će im Porezna uzeti kuće i stanove nakon što se proširila vijest kako su poreznici dvjema obiteljima u Varaždinskoj županijinad njihovim kućama.Hrvatski sindikat radnika migranata predlaže svim svojim članovima da još malos dobrovoljnom prijavom jer pregovaraju ste poziva sve hrvatske državljane koji rade u državama Europske unije da prije nego što se dragovoljno jave u Poreznu upravu kontaktiraju sindikat zbog savjeta te moguće. Sindikat je spreman i pred sudovima zaštititi svoja prava, a surađivat će s kolegama u Sloveniji, gdje migranti također imaju slične porezne probleme.Lazar objašnjava da je problem hrvatskih migranata to što nema informacija do kada se ljudi mogu dobrovoljno prijaviti i na koji način će se obračunavati porezi, a nužno je ujednačiti postupak na razini zemlje. „“, tvrdi Lazar.Predsjednik sindikata također kaže da okonaših državljana radi u Austriji i da u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Austrijom, Slovenijom i Italijom stoji da Hrvatska ne bi trebala oporezivati one koji više od 183 dana borave u tim zemljama ako im je poslodavac iz tih zemalja i primaju u tim zemljama dohodak na koji plaćaju porez.Inače, ravnatelj Porezne uprave izjavio da seprijavilo poreznicima, a čak 200 tisuća to nije učinilo.