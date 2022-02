Mjesec je ljubavi

romantičnu stranu i iskažite ljubav

Valentinovo u Portanovi

Portanovi

Cinestaru

restoranu Polaris

Surferu

GBowlingu

Waldingeru

Leggiero baru

Valentinovo kutku

Sardoniks poklon bon

800kn

Za nju

Argentumu, Pandori, Heti, Kroni i Sardoniksu

Tisak Media trgovini

Tedi, Pepco, DM, Müller

Ne volim dobar komplet donjeg rublja…

Lisce, Women'secreta, Triumpha, Galeba ili Calzedonie

Mango, Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, CCC, Springfield, s.Oliver, Mass, Dona, H&M, New Yorker, Sinsay, Borovo, PittaRosso

Za njega

sporta

Polleo sport, Hervis, Ferivi, Adidas, ShoeBeDo

Galileo, Tom Tailor, Jeordie's, CCC, Camel Active, Europu 92

Kroni i Heti

Simple frizerski salon

Ideje za nju i njega

Najnoviji gadgeti

Mi-storeu, Telemachu, T-centru, A1 trgovini i Bonbon/Iskon telekom centru

Perfume Story-u, DM-u, Mulleru ili Douglasu

Interspar

TC Portanova

LJUBimci

DM-u, Mulleru, Intersparu

Ljubav je u zraku…

popusta u trgovinama, zaljubljenih pogleda

[Sponzorirani članak]

– usudite se pokazati svojusvojim najdražima! Bez obzira bila riječ o simpatiji, partneru/partnerici, prijatelju/prijateljici, članu obitelji; o ideji kako provesti vrijeme, što pokloniti… Portanova ima prijedloge za sve.Niste baš kreativni kada je u pitanju kuhanje a nije vam niti do spremanja stana… Bez brige, vaš savršeni spoj je spreman i čeka na vas – uLjubitelji filma večer mogu provesti uz najnovije filmove u, dok će romantici rezervirati stol za večeru u. Oni koji imaju cijeli plan i program – nabrzaka će nešto prigristi u, a party za cijelu ekipu je u! Ukoliko pak smatrate da vam ljubavni život nije dovoljno sladak – zasladite se uiliŽene, kako bi posebno zasjale i ovaj dan, iskoristite 20% popusta na večernji make up u Chix threading baru i našminkajte se bez termina.P.S. Pri dolasku u Portanovu ne zaboravite se fotografirati u, sudjelujte u nagradnom natječaju i osvojite dar za Valentinovo –u vrijednostiŽene su nježnija bića koja ljubav pokazuju svakoga dana na različite načine, upravo zato, Valentinovo je prilika za pokazati ljubav njima - izjavom, gestom ili malim znakom pažnje. Ako vaša odabranica, prijateljica, sestra… nije jedna od onih koja u svakom trenutku ima spremnu wish listu, donosimo nekoliko prijedloga s kojima zasigurno nećete pogriješiti.Bezvremenski nakit pronađite u. Roman romantične tematike pronađite ua dar upotpunite mirisnom svijećom čiji miris će doprinijeti opuštanju (…).“ – Nije rekla niti jedna žena ikad! Istražite što voli i iznenadite ju romantičnim kompletom izNova torbica ili cipele izvrstan su poklon za svaku ženu bilo koji dan u godini, a najnovije modele možete pronaći na svakom koraku u TC Portanova:Iako najčešće slove za jednostavniji spol, nije im baš lako ugoditi kada su u pitanju pokloni. U nastavku slijede neki koji bi ih mogli oboriti s nogu…Kada je riječ o strastvenim ljubiteljima– dodatak prehrani, baš one tenisice koje bi zasigurno ubrzale i poboljšale rezultate treninga, različiti sportski dodatci… Sve navedeno i još mnogo više pronađite u nekim od sljedećih trgovina:Ukoliko je muškarac kojemu kupujete poklon sušta suprotnost i ne skida kravatu i odijelo čak niti vikendom, nećete pogriješiti s profinjenom kravatom, remenom, novčanikom. Ako tražite navedeno, posjetiteDobar sat nezamjenjiv je modni dodatak – izgledom najmodernije, a kvalitetom najdugotrajnije modele pronađite uAko je on jedan od onih koje je teško nagovoriti na redovita šišanja… Upravo Valentinovo prilika je za iznenađenje: odvedite ga na šišanje uZa one koji vole igrati na sigurno – sigurni smo da će sljedeći prijedlozi pokazati vašu ljubav… A izvrsna stvar je i to što ih oboje možete koristiti!: slušalice - kako bi mogli pričati satima, pametni sat koji će ju/ga podsjetiti na tebe baš svaki put kada pogleda koliko je sati… Ako je došlo vrijeme za novi mobilni telefon, Valentinovo je idealna prilika za iznenaditi voljenu osobu. Najnovija čuda tehnike pronađite uNeka miriše na ljubav! Njegov/njezin najdraži parfem potražite ui iskoristite akcije povodom Valentinova, kojih će zasigurno biti.Što je Valentinovo bez butelje najfinijeg vina ili najdražeg pjenušca?nudi odličnu ponudu koja niti vrsne znalce neće ostaviti ravnodušnima.A za one najzahtjevnije… Savršen dar je poklon bon koji nude gotovo sve trgovineKućni ljubimci sinonim su za ljubav, stoga u shoppingu ne zaboravite na njih! Znak pažnje za njih potražite uOd Valentinovskihuz biranje darova, do svakodnevnih znakova ljubavi poput ljubazne riječi, osmijeha upućenog strancu bez ikakvog razloga… Ljubav je u zraku na svakom koraku u TC Portanova! Stoga, prošetajte trgovačkim centrom Portanova I inspirirajte se ljubavlju!A U Portanovi mislili su i na vas koji za shopping nemate vremena… Sudjelujte u [urlsponz=shorturl.at/bzHQR]Facebook nagradnom natječaju[/urlsponz] i osvojite odlične nagrade za sebe ili svoje najdraže.