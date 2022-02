Policijske uprave osječko – baranjske

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U protekla 24 sata na područjuevidentirane su 3 prometne nesreće koje su za posljedicu imale materijalnu štetu.Na područjuevidentirali smo po 1 prometnu nesreću.U 11,31 sati, između mjesta, uosobnim automobilom po policijskim službenicima evidentiran jeiz. Vozač se kretao osobnim automobilom brzinom od, izvan naselja, gdje je brzina kretanja vozila ograničena na. Nije se zaustavio napolicijskih službenika već je nastavio kretanjeprema mjestu Donji Miholjac te je izvršio2 vozila.Vozač, 21-godišnjak je zaustavljen u Donjem Miholjcu te je utvrđeno da je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje.Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odte je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 37000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 14 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.