suncem

vedro vrijeme

13°C

14°C

nižu temperaturu zraka

djelomično vedro vrijeme

4°C

8°C

hladnije

-3°C

8°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Vikend pred nama bit će obilježen. Danas i sutra prevladavat će pretežno. Danas bez vjetra dnevna temperatura do, a sutra uz slab do umjeren jugozapadni vjetar doUz malo, subotu će obilježiti. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a jutarnja temperatura do, dnevna doU nedjelju jutro malo, do. Iako sunčano, dnevna temperatura do