Osječko-baranjske županije

Ivana Anušića

Dragana Vulina

Nj. E. Ruaidhrijem Dowlingom

Razgovarali smo o brojnim temama, prvenstveno o našim ljudima koji već godinama žive u Dublinu i Irskoj , ali i o trendu njihova vraćanja nazad u Osijek i Osječko-baranjsku županiju. Govorili smo o gospodarstvu, razvoju ekonomije, političkoj suradnji gdje je naglasak bio na korištenju europskih fondova, turizmu, poljoprivredi, digitalizaciji, zelenoj tranziciji i energiji, dakle sve ono gdje možemo preuzeti dobra iskustava od Irske i primijeniti ovdje, a također smo predstavili i naše primjere dobre prakse u ovim područjima

više pozornosti i vremena

suradnje u turizmu

Prvo i najvažnije nam je kada razgovaramo s predstavnicima stranih zemalja pitanje gospodarstva tražeći način da tu zajednički učinimo što više odnosno poboljšamo suradnju. Danas je robna razmjena između Republike Hrvatske i Irske negdje na razini oko 130 milijuna eura godišnje, trenutno više uvozimo nego li što izvozimo. Iz tog razloga mi ističemo koje su prednosti ulaganja u Grad Osijek. Jučer smo predstavili i objavili javni poziv za drugu fazu ulaganja u gospodarsku zonu u Nemetinu i još jednom naglasili da su svi investitori u gospodarske objekte oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa

30 tisuća

18 do 20 tisuća

Sve je više poveznica između Irske i Osijeka, odnosno Osječko-baranjske županije. Nadam se da će u budućnosti biti prostora za daljnji ekonomski razvoj, pri čemu će most suradnje biti ljudi iz Osijeka koji su trenutno u Irskoj, ali i oni koji su se iz Irske vratili u grad. To su ljudi koji nose iskustva i određene spoznaje, a one će im zasigurno pomoći u stvaranju ekonomskih veza i građenju kvalitetnih odnosa. Također, područje u kojem vidim puno prostora za razvoj suradnje je obrazovanje, odnosno povezivanje naših sveučilišta

Tekst i foto: Osijek.hr

Danas je u prostorijamaupriličen zajednički prijem predstavnika Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka, županai zamjenika gradonačelnikas veleposlanikom IrskeInače, Ruaidhri Dowling treći je veleposlanik Irske u Republici Hrvatskoj, a imenovan je u rujnu 2020. godine.“, rekao je župan Anušić.Anušić je također rekao kako je tijekom ovog nastupnog posjeta dogovoreno da se na sljedećem susretuposveti mogućnostima. Naime, građani Irske kao turisti su uglavnom usmjereni prema destinacijama na Jadranskom moru te im je potrebno kvalitetno predstaviti ponudu i mogućnosti kontinentalnog turizma.“, rekao je Vulin.Vulin je također dodao da prema podacima javnih službi u Irskoj od ukupnog broja naših državljana kojih je bilo registrirano oko, danas je nekihi dalje tamo dok se jedna trećina vratila u Hrvatsku.Veleposlanik Ruaidhri Dowling naglasio je kako mu je ovo prvi, ali ne i posljednji posjet Osijeku.“ rekao je Dowling.Nakon ovog sastanka, irski veleposlanik Ruaidhri Dowling susrest će se s predstavnicima Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku i s predstavnicima IT tvrtki iz Osijeka.