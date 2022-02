Osjeèka televizija - Vijesti, 9.2.2022.

Posljednja istraživanja pokazala su kako čak 60% COVID pacijenata posljedice bolesti osjeća i nakon akutne faze, odnosno, s protekom četiri tjedna. Kako se radi o multiorganskoj bolesti, simptomi se uvelike razlikuju od osobe do osobe, a razlikuje se i intenzitet. Od neprestanog kašlja i umora pa do ozbiljnih plućnih, srčanih ili moždanih problema. Iako u Osijeku ne postoji centralna COVID ambulanta, mnoge su se specijalističke ordinacije pretvorile upravo u to. I u ordinaciji doktorice Škrinjarić Cincar, subspecijalistice pulmologije koja radi u osječkom Domu zdravlja većina pacijenata posljednjih su tjedana Post COVID pacijenti, a najčešći simptomi nedostatak zraka ili zaduh, opći umor te kašalj. Post Covid kao i COVID zahvaća široku populaciju, a liječnici prvo istražuju jesu li se u akutnoj fazi bolesti razvile neke ozbiljnije, pa čak i životno ugrožavajuće komplikacije ili druge bolesti, no doktorica Škrinjarić Cincar poručuje kako se kod većine pacijenata ipak radi o simptomima koji se nakon određenog vremena sami povlače. No situaciju treba shvatiti ozbiljno i javiti se obiteljskom liječniku ako simptomi potraju i nakon četiri tjedna od preboljenja.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- dobra povezanost Republike Irske i Hrvatske- preinakama uštedjeti na režijama- essekerski rječnik