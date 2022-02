radovi na spajanju Gornjeg i Donjeg grada

Tekst: Osijek031.com

Foto: OSTV/Screenshot

Krajem siječnja 2016. započeli sušetnicom uz Dravu. U proteklih šest godina vrijedno se radi na ovom velikom i veoma zahtjevnom projektu čiji su nositelj i većinski financijer, dok je Grad na sebe preuzeo obvezu urbanog i hortikulturnog uređenja, izvještava Osječka televizija Trenutno su u tijeku radovi na drugoj i trećoj poddionici. Druga dionica radi sei ona je najzahtjevnija, ali i najskuplja. Vrijednost joj je. Na toj lokaciji predviđena jete oko, direktor Hrvatskih voda, izjavio je kako je do sada izvršeno. Rok za završetak je siječanj 2024. no u Hrvatskim vodama vjeruju da će to biti i, nastavi li se ovom dinamikom. Vodostaj Drave je dosta nizak što im je olakšalo posao jer su najteže radove u vodi već napravili i na drugoj i na trećoj dionici.Paralelno s ovim radovima, teku i radovi na trećoj poddionici kodkoji polako ulaze u završnu fazu. Obavljeno je nekih, a oni će biti gotovi u kolovozu ove godine. I ovdje se gradi. Specifičnost ove dionice je to što je obalna linija pomaknutau korito Drave. Tu će se izgraditi i gledalište s amfiteatrom, a vrijednost ove poddionice jeIako se od početka priča o, ovaj projekt ići će još i dalje, sve. U tijeku je projektiranje obaloutvrde gradskog tipa od sjedišta Hrvatskih voda do zapadne obilaznice, a nakon toga ide se prema Višnjevcu kroz rekonstrukciju i uređenje postojećeg nasipa.Kad se dođe do Josipovca, Osječanima će biti na raspolaganjuza šetnju i bicikliranje, čime će grad na Dravi potvrditi svoj status nadulje i najljepše uređene kontinentalne promenade u Hrvatskoj.