Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

, na(na platou prema dvorani Gradski vrt) počet će prodajaza utakmicu. Radno vrijeme novih blagajni Zapad bit će do subotete na dan utakmiceCijene pojedinačnih ulaznica iznoseza Zapad,za Ložu,za VIP, dok ulaznice za djecu do 15 godina stoje(uz pratnju roditelja na tribinama Istok i Zapad). Ulaznice za tribinu Istok sui nisu dostupne.Također, uoči utakmice protiv HNK Rijeka moguće je kupiti iza preostalih sedam domaćih utakmica i to isključivo zai za. Moguće je i dalje kupiti dječju polugodišnju ulaznicu po cijeni odi to isključivo u pratnji roditelja na tribini Zapad.Cijene polugodišnjih i pojedinačnih ulaznica za utakmice HT Prve lige u sezoni 2021/22:Ulaz na stadion bit će moguć isključivo uz predočenjeEU digitalnu COVID potvrdu putem portala e-Građani, u poslovnicama HZZO-a ili u ljekarnama mogu preuzeti svi koji su cijepljeni cjepivom protiv bolesti COVID-19, odobrenim od strane Europske komisije, osobe koje su preboljele COVID-19 11. dan od datuma prvog negativnog PCR testa i osobe koje imaju negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa.(Ulica Stjepana Radića 54, 31000 Osijek) u subotu 12. veljače od 8 do 12 sati po cijeni odNa stadionu Gradski vrt (sjevero-zapadni kut u prostorijama Atletskog kluba Slavonija - Žito, kod ulaza G5) u suradnji sTestiranja je moguće napraviti uoči utakmice u nedjelju 13. veljače od 15.30 do 17.30 sati po cijeni odZa pristupiti brzom testu potrebno je predočiti ulaznicu/godišnju ulaznicu/polugodišnju ulaznicu te OIB. Ispis nalaza/COVID potvrde se čeka 15-ak minuta.Svi vlasnici godišnjih ulaznica za utakmice NK Osijek imajuna utakmice Osijeka II uz predočenje iskaznice godišnje ulaznice.Pojedinačne ulaznice za utakmice Osijeka II moguće je kupiti sat vremena prije utakmice na novom ticket pointu kod tribine Zapad (na platou prema dvorani Gradski vrt).Za utakmice Osijeka II bit će otvorena isključivo zapadna tribina - ulaz G5.I za utakmice Osijeka II ulaz je moguć isključivo uz posjedovanje EU digitalne COVID potvrde.