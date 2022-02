Piškorevcima

Jučer, 7. veljače, u, došlo je do prometne nesreće u kojoj jelako tjelesno ozlijeđeno.Do prometne nesreće je došlo na način da se vozač,, kretao kombi vozilom Ulicom Kralja Tomislava te dolaskom do raskrižja s državnom cestom DC 7 nastavio kretanjeiako je za njegov smjer kretanja prometnim znakom bilo. Nastavio je kretanje kroz križanje te je svojim prednjim djelom udario u lijevu bočnu stranu teretnog automobila koji se u tom trenutku kretao cestom s prednošću prolaska.Na mjestu prometne nesreće vozačima i putnicima je pružena liječnička pomoć i prevezeni su ugdje su im konstatirane lake tjelesne ozljede.Očevid na mjestu događaja prometne nesreće obavili su policijski službenici Policijske postaje Đakovo. U vremenu od 12.30 do 14.15 sati državna cesta DC 7 je bilai promet se odvijao obilaznim pravcima. - izvijestili su iz policije.