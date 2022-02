Hrvatska

Tekst i foto: Osijek031.com

već tijekom veljačebiti jedina članicasa široko razgranatom mrežom, što je do sada bio slučaj jer je, odnosno njezina podružnica, u više navrata odgađala najavljeni početak naplate, piše Jutarnji list Prvi korak već je učinjen sredinom siječnja kada je HEP najavio da, baš poput konkurencije (…) koja već odavno naplaćuje svoje kilovat sate vlasnicima električnih auta. Za početak, riječ je bila isključivo o punionicama na autocestama, dok su brojnije gradske punionice (od ukupno 250 javnih punionica kojima upravlja Elen, njih je tek 50 na autocestama) i dalje bileBarem do sada. Iz Elena su, naime, potvrdili da je ovo bila samo uvertira u opću naplatu struje na njihovim punionicama te da komercijalizaciju na svim javno dostupnim lokacijama planiraju u narednih nekoliko tjedana. Dakle, možda već u veljači.Nema sumnje da će zbog početka naplate usluge punjenja mnogi biti, posebno taksisti i dostavljači koji su do sada mogli računati nabesplatnih kilovat sati struje. No, svi nezadovoljnici morat će se zadovoljiti najavom da će cijena struje u gradovima bitiod one na autocestama, gdje najjeftiniji kilovat sat stoji(niža tarifa, priključak do 22,1 kW), kao i da se cijene na punionicama neće dirati u proljeće, za kada je najavljenoposkupljenje energenata.U Elenu joštočne cijene punjenja u gradovima, no sigurno je da će se oneonima kakve je već ranije izvjesila konkurencija. HT, koji upravlja mrežom od čakdiljem Hrvatske, kilovat sat na brzom punjaču od 50 kW najčešće naplaćuje, u Petrolu cijena mu uz trajnu registraciju iznosi, gotovo isto kao i na Tifonu gdje kilovat sat na DC priključku snage do 75 kW stoji okrugleS obzirom na to da je Elen najavio da će u gradovima imatinego na autocestama, sva je prilika da će kilovat sat naplaćivati slično kao i HT.Naplatom struje na većini javnih punionicama Hrvatska će se naći u društvu većine zemalja EU u kojima jepuniti kod kuće. Prosječna cijena kilovat sata za kućanstva prema podacima Eurostata kod nas iznosi 0,13 eura, što je barem tri puta povoljnije od prosječnog kilovat sata na javnim punionicama. I to onima snage do 22 kW, dok je razlika u cijeni naspram onih s većom snagom punjenja još izraženija.