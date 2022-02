Prva hrvatska rukometna liga Sjever

Tekst i foto: RK Osijek

Nakon gotovo dva mjeseca stanke, ove se subote na parkete vratilaDrugi dio sezone utakmicom su otvorile momčadi, asu bili naši rukometaši. U sklopu 14. kola Osječani su u popularnoj Kutiji šibica slavili ste osvojili prva dva boda proljetne polusezone.Prvi pogodak na susretu pao je tek u trećoj minuti, i to iz sedmerca – strijelac je bio naš. Već sljedeće minute dosuđen je kazneni udarac s druge strane, noga ne uspijeva realizirati, a pogotkomOsječani odmah dolaze u vodstvo od 2:0.U desetoj minutizapočinje uspješan niz gostujuće ekipe, a dvije minute kasnije dovršava gakoji postavlja rezultat od 3:7. Pokušavaju rukometašismanjiti razliku, no najviše što uspijevaju je doći tek na dva gola zaostatka. Posljednji koji u prvom dijelu susreta trese mrežu je naškoji u 27. minuti zabija za 11:14. Imali su domaćini priliku u zadnjoj minuti sa sedam metara, no tada promašaj upisuje i, pa se u svlačionice odlazi s 11:14 na semaforu.Drugo poluvrijeme pogotkom otvarakoji odmah povisuje na 11:15. Od 33. minute redaju se golovipa u 37. minuti Osječani prvi put na utakmici dolaze na. Kod domaćinapokušavaju ublažiti zaostatak, no s druge strane kapetans dva uzastopna realizirana sedmerca u 44. minuti dovodi svoju momčad na 14:22, pa postaje sve jasnije kome će pripasti prvi ogled proljetne polusezone.U 49. minutizabija za 17:25, a onda kao da se bude domaći igrači koji u posljednjih deset minuta čakmrežu Osijekovog vratara. U momčadizabijaju tek, no i s nešto slabijim učinkom pred kraj susreta upisuju prvu pobjedu u drugom dijelu sezone.Konačan rezultat od 23:27 postavljaiz zagrebačkih redova.Najefikasniji u kadru Osijeka bili su srednji vanjski, desno krilo i povratnik u osječkim redovima - obojica su se šest puta upisala u strijelce. Dobre učinke imali su ikoji su postigli po četiri pogotka.Ovom pobjedom izabranici Daga Kovačevića za sada ostaju na vodećoj poziciji 1. HRL Sjever su 14 odigranih susreta. U sljedećem će kolu prvi put ove godine igrati službenu utakmicu na domaćem parketu. Prvi gosti na Zrinjevcu bit će rukometaši Vidovca, trenutno pretposljednje momčadi lige. Utakmica je na rasporedu iduću subotu.