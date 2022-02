od 4. do 6. veljače

U razdoblju, na područjuu nadzoru prometa evidentirana su(35 vozača osobnog automobila, 6 vozača bicikla i 1 vozač traktora) koji su bili pod utjecajem alkohola.Jedan vozač osobnog automobila odbio se alkotestirati, a drugi se odbio testirati na prisutnost droga u organizmu.Osim alkohola evidentirano je jošod kojih 132 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 40 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 10 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 4 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja upravljanje pod zabranom, 5 prekršaja upravljanje neregistriranim vozilom i 85 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 6. veljače, u 22,55 sati, u, kada je nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljaoiz Viljeva. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu od 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 5. siječnja, u 23,35 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je traktor s kojim je upravljaoiz Kućanaca. Vozač je upravljao, kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu i nije se zaustavio na znak policijskog službenika. Također je vozaču evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1,97 grama po kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 78000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „F“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova.U 22,35 sati, uu nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljaoiz Zagreba. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Jučer, 6. veljače, u 1,15 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobiliz Zoljana, koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1,24 grama po kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 35000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 10 negativnih prekršajnih bodova.U 1,35 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljaoiz Kućanaca. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1,15 grama po kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.U 23 sata, u, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba lako tjelesno ozlijeđena. Vozač osobnog automobilaiz Piškorevaca je zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom sletio s kolnika te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1,62 grama po kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22500 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.