Slaven Belupa

Bijelo-plavi

Hrvatskog dragovoljca

Miloša

Cheberko, Jugović, Nejašmić, Bartolec i Erceg

Mentalna blokada

Nenada Bjelice

Nino Bule

I sami znamo da smo prošlu utakmicu zasluženo izgubili, to smo apsolvirali, potisnuli u zaborav jer smo se samo tako mogli vratiti na postavke koje su nas krasile svo ovo vrijeme. Želio bih naglasiti da želim čestitati igračima na reakciji, na vraćanju energije kroz same treninge jer su pokazali da je ono što je bilo iza nas, odnosno da se okrećemo nedjelji i utakmici koja je prilika da se vratimo u pobjednički niz koji će onda dugo trajati. Energija je bila jako dobra, pogotovo ova zadnja tri dana vraćanjem u trenažni proces našeg šefa, motiv je puno veći i siguran sam da će to biti naš forte

Dragovoljac nepoznanica

Analizirali smo i apsolutno stojim iza toga da se radilo o mentalnoj blokadi. Za mene je to kraj priče.

puni fokus

Istina je da su u odnosu na prošlu polusezonu dosta toga promijenili, čak i trenera. Apsolutno respektiramo svakog suparnika, tako i Hrvatski dragovoljac, ali sve ovisi o nama, a svi mi smo sigurni u nas. Ne bježimo niti malo od odgovornosti koju imamo, promijenili smo našu energiju i dat ćemo sve od sebe da se pobjedom vratimo iz Zagreba.

Povratak energije

Mihael Žaper

Ovaj tjedan smo jako dobro radili, ta utakmica protiv Slaven Belupa je iza nas, svi smo je već zaboravili. Treninzi su bili jako dobri, osjetila se energija koja nas je krasila svo ovo vrijeme i vjerujem da ćemo na tragu toga doći do nove pobjede, rekao je Žaper još jednom poručivši da je Slaven Belupo arhiviran.

Naviknuli smo da je šef na klupi, ali generalno sve je bilo čudno, ostavilo je dosta traga na nas igrače sve što se događalo taj tjedan. Bili su tu Nino i Rene, ali ne znam što se dogodilo. Svi smo već zaboravili tu utakmicu i okrećemo se novoj

Tekst i foto: NK Osijek

Nakon domaćeg poraza odkoji je bio hladan tuš na otvaranju proljetnog dijela sezone,bodove iskupljenja traže u Kranjčevićevoj ulici protiv fenjeraša. Bodovi se u ovom ogledu nameću praktički kao imperativ… Dobra vijest je povratakna desni bok, dok su van stroja i daljeU izostanku, koji će voditi nedjeljnu utakmicu, ogled je najavio njegov pomoćnik, istaknuo je Bule.Pomoćni trener Osijeka je naglasio da je struka dobila neke odgovore nakon zadnje utakmice.Nogometaši i stožer Bijelo-plavih ovaj tjedan suusmjerili na utakmicu protiv Hrvatskog dragovoljca.U ime svlačionice sraz u Kranjčevićevoj ulici najavio je dokapetan, zaključio je defanzivni veznjak Bijelo-plavih.