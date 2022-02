Ivan Radić

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Na današnjoj konferenciji za medije gradonačelnikpredstavio jeNaime, u osječkim vrtićima velik je broj djece koja su jedno vrijeme izbivala iz vrtića zbogili zato što su morali ići uStoga je predstavljena Dopuna pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni ranog i predškolskog odgoja u osječkim vrtićima koja će roditeljima omogućitikorištenja dječjih vrtića.Mjesečna cijena izabranog programa umanjit će se za postotak razmjeran broju dana koja su djeca provela u samoizolaciji. Roditelji djece koja su iz vrtića izostala 3 do 5 dana dobit će račune manje za, a roditeljima djece koja su iz vrtića izostala od 6 do 8 dana ili duže od 8 dana računi će biti umanjeni zaOva mjera odnosi se na prvi kvartal ove godine, odnosno za razdoblje od siječnja do ožujka. To znači da će se na uplatnicama za prva tri mjeseca naznačiti iznos za koji roditelji trebaju umanjiti račun te oninazivati blagajnu vrtića. Hoće li se mjera produžiti i nakon 31. ožujka, ovisit će o razvoju situacije s koronavirusom.Prijedlog Odluke naći će se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održatiInače, u siječnju je iz vrtića izostalošto iznosii taj će iznos podmiriti Grad i Dječji vrtići iz unutarnjih rezervi. Na današnji dan u izolaciji je, odnosno