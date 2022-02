sedmo izdanje međunarodnog sajma vina, delicija i ugodnog življenja WineOS

Tekst: Udruga "Dekanter"

Foto: Marko Žuljević

Najava:

Proteklog vikenda u Osijeku je održano. Na više oddvorane Gradski vrt bilo je postavljenos preko stotinu izlagača iz Hrvatske i susjednih zemalja. Velik broj gostiju i izlagača ponovno su imali priliku upoznati nove ljude, susresti stare prijatelje, naučiti nešto novo, ostvariti poslovne kontakte te uživati u vinu i raznim delicijama.Prilikom službenog otvorenja sajma, u petak 28. siječnja, govornici su istaknuli zadovoljstvo činjenicom da se ova manifestacija održava unatoč teškim i izazovnim vremenima. „“, istaknuo je prilikom obraćanja gostima, predsjednikkoja je organizirala događaj. On je ujedno zahvalio partnerima i sponzorima te posebno svim kolegama iz Organizacijskog odbora koji su u samo nekoliko tjedana uspjeli učiniti svojevrsno čudo.Govornici su istaknuli kako hrvatska vinska scena. Tako je predsjednik udruge Graševina Croaticaponovio da je WineOS trenutačnoove vrste u našoj vinskoj regiji i da mu je velika želja da uskoro postane najveća u cijeloj Hrvatskoj. Na njega se nadovezao zamjenik predsjednika Hrvatske gospodarske komorekoji je posebno naglasio kvalitetu naših vina ilustrirajući to podatkom da je prosječna cijena hrvatskih vina u izvozu trostruko veća od prosječne cijene vina iz uvoza. Pritom je posebno apostrofirao iznimnu kvalitetu graševine kao najvažnije sorte naše vinske regije.Predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijekaposebno se osvrnuo na važnost WineOS-a kao. Istaknuo je kako je ovaj sajam važna kockica u mozaiku promocije Osijeka kao destinacije u kojoj se, sukladno nazivu manifestacije, ugodno živi. Sajam je službeno otvorio Osječko – baranjski župan Ivan Anušić koji je s pozornice pohvalio trud organizatora. Ujedno je poslao poruku svima koji se bave promocijom eno – gastro turizma da će im županija kao pravi partner dati potporu. „“, rekao je Anušić.Uz promociju proizvođača vina i delicija s istoka Hrvatske te gostiju iz drugih vinskih regija domovine i susjednih zemalja, tijekom dva dana sajma održavane su stručne vinske radionice i Cooking Show u sklopu kojeg su lokalni chefovi na velikoj pozornici pripremali vrsne zalogaje. Nazočni su mogli vidjeti i probati kako kuhaju. Uz to valja izdvojiti kako je večer prije početka WineOS-a u restoranu Waldinger održana gala večera na kojoj su gosti mogli uživati u vrhunskim zalogajima koje je spravljao naš poznati chef. Njegove gastronomske kreacije pratila su vina vinarija:Vinske radionice uvijek su, a niti ovaj put nije nedostajalo zanimanja publike. Dapače, kao i svake godine, nije bilo dovoljno mjesta za sve koji su željeli čuti izvrsne priče i isprobati vrhunska i raritetna vina. Ukupno je održano osam vinskih radionica na kojima su posjetitelji imali prigodu uživati u vinima vinarija:. Također valja podsjetiti da je cijeli program WineOS-a počeo dva tjedna ranije, kada je poznati master sommelier Eric Zwiebel u hotelu Waldinger održao masterclass predavanja o graševini Slavonije i Podunavlja te rizlingu slavne francuske regije Alsace.Organizatori su nakon svega uputili posebnu zahvalu svima koji su pomogli da se ova manifestacija uspješno održi: Osječko – baranjskoj županiji, Gradu Osijeku, Hrvatskoj gospodarskoj komori, udruzi Graševina Croatica, turističkim zajednicama grada i županije, Ugostiteljsko – turističkoj školi, vinoteci Viniti, hotelima Waldinger i Lug, gradskim poduzećima Športski objekti i Osječki sajam, te tvrtki All4Wine. Na kraju su poručili – vidimo se u siječnju 2023. na osmom izdanju WineOS-a!