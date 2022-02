vlastiti privatni i poslovni raj

Nakon što su obišli gotovo čitav svijet, svoju su sreću pronašli na djedovini koju su pretvorili u, ušli su među 8 finalista projekta „“ pod okriljemgdje su se predstavili s. U sklopu projekta „“ prošle godine su obišligdje su promovirali svoje proizvode i gdje su osim proizvodima kupce oduševili svojom. S krša i kamena dalmatinskog zaleđa prvi put na promociji ove godine i to ustižu nam predstavnici najnježnije prirodnaBaza Viktoria kreme za lice i gela za tuširanje jeiz vlastitog uzgoja na imanju u selu, gdje osim farme magaraca, ovi vrijedni ljudi uzgajaju iViktoria krema za lice i gel za tuširanjesu testirani te su pogodni za sve tipove kože i sve uzraste, čak i one s najosjetljivijom kožom. Proizvode možete pronaći na plavim Startaj Hrvatska policama i od nedavno i na policama za kozmetiku uO blagodatima magarećeg mlijeka već se nadaleko zna, a najpoznatija priča o magarećem mlijeku i njegovu djelovanju na kožu je ona oza koju se zna da je svojpostizala upravo kupkama od magarećeg mlijeka.Zato, ovaj vikend rezervirajte zai dođite u InterSpar, upoznajte. Ako već niste, možete testirati Viktoria kremu za lice i gel za tuširanje s magarećim mlijekom,za svoju kupovinu, družiti se s #viktoriicama kojima će ovaj vikend u Osijeku društvo pravitiosječka „make up artistica“ poznatija kao? To su žene koje znaju koja prirodna kozmetika je najbolja za njihovu kožu!Promocija Viktoria prirodne kozmetike će se održati u Intersparu uu Osijeku ui uDođite na promocije i upoznajte Brankicu Borović, sjajnu ženu koja je osmislila ovu sjajnu kremu za lice i gel za tuširanje s magarećim mlijekom i omogućila da svi uživamo u njihovoj blagotvornosti.