promjenjivo vrijeme

Jadranu i u gorju

središnjoj Hrvatskoj i Dalmaciji

istoku i jugu

susnježicu

8°C

oblačno i nestabilno

kiše i snijega

nule

5°C

sunca i blagi porast temperature

sunčano vrijeme

1°C

9°C

vedro vrijeme

-1°C

10°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Danas nas očekuje. Postupan porast naoblake sa zapada. Kiše će od sredine dana mjestimice biti na sjevernom, poslijepodne u, a zatim na. Krajem dana uz zahlađenje kiša će ponegdje u unutrašnjosti prelaziti u, u gorju i snijeg. Bez vjetra dnevna temperatura doZa sutra prognostičari najavljuju u unutrašnjosti promjenljivo, lokalno uz kratkotrajne i slabe oborine na granici. Jutarnja temperatura oko, a dnevna do. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.Višeočekuje nas u srijedu i četvrtak. Prevladavat će djelomičnouz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura do, a dnevna doKraj tjedna, odnosno petak obilježit će pretežnobez vjetra. Jutarnja temperatura, a dnevna do