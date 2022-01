Novim znanjem do novih ciljeva

Općina Vuka

lakše i konkurentnije

60 osoba

Mlađi od 25 godina koji sudjeluju u aktivnostima i imaju izravnu korist od ESF aktivnosti te za koje nastaje izravni ili neizravni izdatak

Nezaposlene osobe, uključujući dugotrajno nezaposlene: Prijavitelji mlađi od 29 godina moraju biti kontinuirano nezaposleni dulje od 6 mjeseci, dok osobe od 30 godina i stariji trebaju biti kontinuirano nezaposleni dulje od 12 mjeseci kako bi bili prihvatljivi za uključivanje u projekt

osnovnoj školi u Čepinu

od 120 do 180 školskih sati

teorijska i praktična nastava

e-radnu knjižicu

novu priliku mladim i nezaposlenim ljudima

1.882.382,25 kuna

Tekst: Parta Consulting

Foto: Canva

[Sponzorirani članak]

Projekt "" UP.02.1.1.12.0054 približava se svom vrhuncu!provodi projekt kojemu je cilj osiguratiuključivanje mladih i nezaposlenih osoba na tržište rada, a najvažniji dio čitavog projekta su edukacije koje su potpuno besplatne!Prijave su u tijeku i ostalo je još malo mjesta.dobit će priliku da si osigura bolju budućnost, a svi koji žele biti dio sjajnog projekta moraju pripadati jednoj od navedenih skupina:Planirani početak provedbe edukacija je sredina veljače. Svi zainteresirani mogu se javiti izravno u Općinu Vuka, odnosno na web stranici općine mogu pronaći obrazac prijave, ispuniti ga i dostaviti na navedenu e-mail adresu, nakon čega će dobiti potrebne informacije vezane uz same edukacije. Također, za sva pitanja na raspolaganju vam je i Facebook stranica "Novim znanjem do novih ciljeva" Nastava će se održavati u, a edukacije će trajati, ovisno o edukaciji, u što je uključena i. Nakon odrađene edukacije, svi polaznici će steći nova znanja potrebna za pokretanje vlastitog posla, tako da je ovo uistinu jedinstvena prilika da se nekoliko tisuća kuna vrijedna naobrazba stekne potpuno besplatno, a stečeno zvanje se po završetku upisuje uProjektom "Novim znanjem do novih ciljeva" provoditelj želi pružitina području urbane aglomeracije Osijek, ali i potaknuti gospodarski rast i razvoj lokalne zajednice. Vrijednost projekta je, a bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).