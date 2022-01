Andrej Plenković

Premijerdanas je sudjelovao na energetskoj konferenciji "".Tom prilikom najavio kako će Vlada s ciljemenergenata na građane djelovati u- socijalni transferi, naknade u cijenama plina i struje te elementi poreznog sustava odnosno stope PDV-a.Plenković je u uvodnom govoru naglasio kako Vladakretanje cijena energenata kao i mjere koje poduzimaju druge države članice Europske unije te razmatra sve opcije koje će zaštititi standard građana.Vezano uz najavljeni rast cijena, Plenković je podsjetio kako su cijene za kućanstva zajamčene do travnja ove godine i do tada hrvatski građanina svojim računima.Vlada će zato uskoro izići s. Vodit će se djelovanjem u tri segmenta, s osnovnim ciljem ublažavanja udara na standard građana, na kućanstva, obitelji, obzirom na globalni rast cijena energenata.Tri su segmenta paketa mjera. Prvi segment je mjeraodnosnoonima među onima koji su socijalno ugroženi.To je danas naknada u iznosu maksimalno do, vaučer koji dobivau Hrvatskoj, čime se kroz načelo solidarnosti pokriva trošak cijene struje.Plan je donijetigdje će se povećati opseg tih naknada, to jest proširit polje primjene uz struju i na plin, a proširit će se i krug primatelja tih socijalnih naknada te ujedno povećati iznos.Drugi dio paketa odnosi se na sagledavanjekoje postoje u konačnom izračunu cijene plina ili struje. Tu će se Vlada osloniti i na važnu ulogu, koja je državna energetska kompanija i koja u ovim okolnostima ima snage da dio ovoga tereta iznese i na svojim plećima.Treći element je sagledavanje svihkoje imamo kroz poreznu politiku. PDV na struju je, a na plin, i u tom smislu rade se temeljite analize fiskalnih učinaka u smislu smanjivanja, kako bi se i na taj način smanjio udar na građane i na gospodarstva.Plenković je istaknuo kako Hrvatska još uvijek ima značajnuugljikovodika – nafte kojom zadovoljava otprilike 20 % domaće potrošnje, te plina kojeg, prema podacima za prošlu godinu, proizvodi za 30-tak % domaćih potreba.