Osječki Elektromodul

Rješenja o utvrđivanju zona, cjenika i karata za parkiranje i vremena naplate parkiranja osobnih vozila

od 1. veljače 2022.

od 8 do 16 sati

od 7 do 20 sati

od 7 do 15 sati

3 kn

u skladu s izmjenama(Službeni glasnik Grada Osijeka br. 25 od 31. prosinca 2021.),mijenja se vrijeme naplate parkiranja na sljedećim parkiralištima u gradu Osijeku:- Ulica kralja Zvonimira- Ulica Franje Krežme- Zagrebačka ulica (od Reisnerove do kralja Zvonimira) i park kralja P. Krešimira IV –istok- Park kneza Branimira- Ulica O. Keršovanija (od Vukovarske do Zvonimirove)- Ulica D. Cesarića (od Vukovarske do kralja Zvonimira)- Istarska ulica (Od Vukovarske do Europske avenije)Umjesto dosadašnjeg vremena naplate,radnim danima, od 1. veljače 2022. vrijeme naplate parkiranja bit ćeSubotom vrijeme naplate parkiranja ostaje nepromijenjeno:Cijena za sat vremena parkiranja u 2. (žutoj) zoni ostaje nepromijenjena i iznosipo satu.