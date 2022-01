Cool Tour filmski ciklus

Europskog projekta Resonance Cinema

Cultural Hub for Curious Minds: Mađarskoj

5 suvremenih mađarskih naslova

ponedjeljak 31. siječnja 2022.

FOMO: Fear of Missing Out

ponedjeljak 7. veljače 2022.

Open

utorak 8. veljače 2022.

Gergu

četvrtak 10. veljače 2022

kina Urania

20 kn

Vrijeme je za noviu vašem omiljenom kinu! Ovaj put se radi o zemlji partneru našegGledatelji će tako imati priliku pogledati izbor od, od kojih su neki osvojili nagrade na filmskim festivalima.Program započinje u, kada je s početkom u 19:15 h na rasporedu edukativna drama koja progovara o zamkama i opasnostima društvenih mreža. Film govori o tinejdžerima kojima se život vrti oko 3 stvari: partijanju, seksu i društvenim mrežama, no stvari se izmiču kontroli kada jedne noći na zabavi djevojka Lilla postane žrtvom nemilosrdnog nasilja. U današnje doba kada većina mladih želi biti „influencer“ ili „youtuber“, a uspjeh i popularnost mjere brojem „lajk-ova“ i „subscribe-ova“ na svojim profilima, ovo je film koji prikazuje pravo lice takvog načina života, gdje stvari najčešće nisu onakvima kakvima se u javnosti prikazuju. Ostala 4 naslova su komične romantične drame, a u utorak 1.2. na rasporedu je priča o jednom prekidu i promišljanju o tematici ljubavi uz subjektivan pogled na sadašnjost Mađarske Bad poems., prikazujemo film o vezi jednog sasvim običnog para i njihovoj neobičnoj avanturi poligamije, a u, gledamo pravu romantičnu komediju o, koji će učiniti sve kako bi ispunio majčinu posljednju želju, pa čak i lagati o trudnoći svoje navodne djevojke Neither with you. Posljednja je projekcija filma Budapest Heist u., koja govori o ekipi prijatelja iz djetinjstva, koji se odlučuju udružiti po posljednji put kako bi prokrijumčarili lošu sliku njihovog nedavno poginulog prijatelja na jednu od najprestižnijih aukcija umjetnina.Sve naslove prikazujemo na original jeziku uz engleski titl u glavnoj dvorani, a cijena ulaznice je snižena i iznosi. Događaj se održava uz potporu Europske unije.